Un equipo contratado por los abogados de Donald Trump ha hallado dos documentos marcados como "clasificados" que el expresidente de EE.UU. tenía en un depósito en Florida, un hallazgo del que han dado cuenta al Departamento de Justicia del que informan medios estadounidenses.

El hallazgo en un depósito en West Palm Beach, en el sureste de Florida, es resultado de una serie de búsquedas desarrolladas en cuatro lugares a raíz de la orden de un juez federal, ante la sospecha de que habría más documentos clasificados en manos del expresidente que no han sido devueltos al Gobierno, según señala el diario The New York Times.

Las búsquedas se hicieron en víspera del festivo Día de Acción de Gracias (24 de noviembre) en la Trump Tower de Nueva York, el club de golf del expresidente en Bedminster (Nueva Jersey), un almacén en Mar-a-Lago, la propiedad del exmandatario en Palm Beach, así como en el depósito de West Palm Beach, que es gestionado por la federal Administración de Servicios Generales.

Steven Cheung, un portavoz de Trump, ha señalado que el expresidente y sus abogados "siguen siendo cooperativos y transparentes".

Según ha informado la CNN, las búsquedas se hicieron bajo la supervisión del equipo legal de Trump, el cual incluso ofreció a los abogados del Gobierno observar las pesquisas en la propiedad de Bedminster, oferta que fue rechazada.

En respuesta a una solicitud hecha por el Departamento de Justicia durante una audiencia judicial los abogados de Trump, según la CNN, evalúan permitir que los agentes federales registren de nuevo Mar-a-Lago para determinar si es que se han devuelto todos los documentos confidenciales del gobierno.