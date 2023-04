"La palabra que usaría para definir una guardia sería explotación", denuncia Paula, médico residente en un hospital de Cataluña, que hace guardias en el servicio de Urgencias. "Dormir 3 horas se considera una guardia buena... 3 horas. El resto del tiempo estamos viendo pacientes o haciendo gestiones. Creo que la gente no es consciente de que trabajamos 24 horas seguidas. Se creen que estamos más tranquilos, descansamos más días y que cobramos mejor", añade esta MIR de tercer año. ¿Por qué en el Sistema Nacional de Salud el trabajo de los médicos se organiza así? ¿Cómo afecta a los profesionales sanitarios? ¿Y en el trato a los pacientes? ¿Podrían sustituirse por turnos de 8 o 12 horas?

"Ya no es una expectativa de trabajo, es un trabajo a destajo"

En este podcast conocemos cómo trabajan los médicos a lo largo de una guardia de 24 horas: de qué factores depende que una guardia sea buena o mala, cómo se regulan estas horas de trabajo y qué parte del salario suponen para los profesionales. Además, nos preguntamos por el origen de esta atención continuada al paciente y si se asegura un descanso mínimo durante estas jornadas prolongadas.

El doctor José Mayordomo conoce muy bien el funcionamiento de las guardias de 24 horas. Antes, era médico de familia y trabajó durante años en el servicio de Urgencias en un hospital comarcal. Ahora, se ha cambiado de especialidad y es residente de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital General Universitario de Valencia. La idea de que los médicos presten una atención continuada, por si surge alguna urgencia, existe desde hace siglos: "Este era el sentido, un trabajo a demanda. Nuestro sistema sanitario y nuestra sociedad han ido evolucionando, las necesidades de asistencia han sido diferentes y hemos adaptado este sistema con el objetivo de atender esta demanda", explica el doctor Mayordomo.

Dr. José Mayordomo, en el Hospital General Universitario de Valencia y Álvaro Rodríguez, residente de Psiquiatría y representante de la Asociación MIR España. M.V.

Estos turnos maratonianos ya no garantizan un descanso mínimo para los profesionales, como antaño. "En el año 1966, cuando se hizo el sistema de guardias en España, eran guardias donde lo raro era que acudieran pacientes. Estábamos realmente en expectativa de trabajo. Hoy en día ya no es una expectativa de trabajo, es un trabajo a destajo. Estás trabajando 24 horas sin parar", argumenta la doctora María José Campillo, de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). "Normalmente en un servicio de Urgencias, con toda la gente esperando, tú no puedes descansar ni puedes parar", añade.