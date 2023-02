Un gasto sanitario mermado mientras la población española envejece; médicos y enfermeras de atención primaria "maltratados"; y un trasvase a la medicina privada de profesionales y pacientes cada vez más evidente. Es el diagnóstico de los problemas de la sanidad pública que ofrecen dos expertos con experiencia en la gestión sanitaria como Fernando Lamata, psiquiatra y exconsejero de Salud en gobiernos socialistas en Castilla-La Mancha, y Rafael Matesanz, creador de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y responsable del Insalud en el primer gobierno de José María Aznar, en una entrevista con Carlos Franganillo para el Telediario de TVE.

"Hemos de hablar de un plan estratégico, un libro blanco, una refundación de la sanidad. Estamos hablando de esa dimensión porque cada síntoma nos levanta otra alarma. Las manifestaciones de los profesionales son otra expresión, pero ya lo veníamos advirtiendo desde hace años atrás", advierte Lamata. "Tiene que haber un acuerdo fundamental de financiación y que sea finalista a Sanidad", coincide Matesanz, es decir, que obligatoriamente se tenga que gastar en sanidad. "Es una condición sine qua non para que todo funcione".

"No es recentralizar, sino cogobernar dando competencias", comenta más tarde a este respecto Lamata, y agrega a continuación: "La financiación adicional que se necesita debería ir marcada con carácter finalista , para que pueda aprovecharse en contratar esos 6.000-8.000 profesionales de atención primaria que hacen falta. O para mejorar la dotación en salud pública que se vio que necesitábamos. O en salud mental, donde estamos viendo que las primeras citas se dan para seis meses".

"Cuando la actual ministra [de Sanidad Carolina] Darias ceda el puesto a su sucesor o sucesora, habrán pasado por el Paseo del Prado 17 ministros" , lamenta el nefrólogo, sobre una cambio constante que impide "ejercer un liderazgo a las comunidades autónomas", como se ha visto con la crisis de la COVID-19. No obstante, tampoco se disponía de mecanismos eficaces para coordinar el trabajo de toda la administración . "Ojo, no es imposible", ha apostillado, poniendo como ejemplo la ONT que fundó, dirige y funciona con éxito en todo el territorio.

"Maltrato" en la atención primaria

La atención primaria es la principal preocupación para los expertos y ambos han calificado de "maltrato" la situación de sus profesionales médicos y sanitarios: falta de estabilidad, mucha carga de trabajo, salarios estancados… "En este momento el 40% de los médicos en primaria está contratado de forma temporal", denuncia Lamata, sin olvidar los problemas de organización. "Muchas de las tareas que tienen que hacer podrían hacerse por personal administrativo que puede descargar esa labor".

“Lamata: "El 40% de los médicos en primaria está contratado de forma temporal"“

"En Francia o Alemania están cobrando alrededor de dos veces y media más. En Reino Unido, tres veces y media más. Y en Estados Unidos, cinco veces más", menciona también Matesanz, puntualizando que el coste de la vida en dichos países no guarda esa proporción. En su opinión, la especialidad de Medicina de Familia ha sido "fundamental" para mejorar a salud de la población en España desde los años 80 y, sin embargo, "no se ha cuidado" como debería desde hace tiempo. Así, muchos acaban en los servicios de urgencias, para lo que no existe una especialidad específica y otros tantos optan por ejercer en la medicina privada "competitiva en muchos aspectos".

Sobre esto último, Lamata aporta un dato: entre 2018 y 2021, los profesionales trabajando en la sanidad privada aumentaron un 7%, mientras cayeron un 1,7% en la pública. Todo ello, sumado a la jubilación de uno de cada cinco profesionales que se espera para los próximos años y que ya se está precipitando por las condiciones laborales, da lugar a un problema de "relevo generacional" en el sistema.

"Muchas comunidades ahora dicen que quieren invertir tantos recursos, pero se encuentran con que físicamente esos médicos no existen. Claro, tampoco van a estar ahí congelados", ironiza Matesanz.