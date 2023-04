El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado una "vergüenza" que en la nueva ley de vivienda del Gobierno no haya "ni una palabra de la okupación" y ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "agache las orejas ante quienes viven en las casas de los demás".

"Estoy de acuerdo en proteger a los españoles que tienen dificultades para pagar su vivienda, pero en lo que no estoy de acuerdo es que no se haga nada para desalojar a los okupas de las casas que no son suyas", ha dicho Feijóo en un acto del PP de Cantabria en la localidad de Vega de Pas.

El presidente del PP ha insistido en que presentará un "modelo alternativo" a la ley de vivienda del actual Gobierno, en el que ha asegurado habrá "más ayudas, más seguridad" para arrendadores y arrendatarios y se escuchará al sector.

Feijóo ha añadido que el PP quiere recuperar las "grandes políticas de vivienda" y proyectar más promociones sociales, porque ha considerado que los precios se bajan "construyendo más".

"Intervenir los precios suena muy bien, pero funciona muy mal" "¿Os acordáis cuando Sánchez llegó al Gobierno y dijo que intervenir los precios del alquiler era una medida ineficaz y que no lo haría? ¿Y cómo ha acabado aplicando esa medida?", ha cuestionado Feijóo, para avisar de que "intervenir los precios suena muy bien, pero funciona muy mal". A su juicio, Sánchez "ha dejado de ser socialista y se ha 'podemizado'". Para Feijóo, resulta "revelador" que el Gobierno "no proteja" a las familias españolas que ven ocupadas sus casas. "El mismo Gobierno que insulta sin piedad a todo el que discrepa con él, agacha las orejas ante los okupas", ha afeado. A juicio de Feijóo, cuando se "combina" la "arrogancia, con la inexperiencia, la insensibilidad y la debilidad" surgen leyes como esta, pactada con ERC y EH Bildu, a los que Sánchez "entrega las políticas públicas".