Un jurado federal de San Francisco ha condenado a Tesla Inc a pagar unos 3,2 millones de dólares a un ex empleado negro porque no evitaron el acoso racial grave que sufrió en su planta de ensamblaje de California.



El demandante, Owen Díaz, acusó a Tesla de no actuar cuando en repetidas ocasiones se quejó a los directivos de que los empleados de la fábrica de Fremont, California, utilizaban con frecuencia insultos racistas y pintaban esvásticas, caricaturas racistas.



El jurado ha concedido este lunes a Díaz, que trabajaba como ascensorista, 175.000 dólares por daños y tres millones por daños punitivos destinados a castigar la conducta ilegal y disuadirla en el futuro.

Un mensaje a Tesla y otras empresas El abogado de Díaz, Bernard Alexander, llegó a pedir casi 160 millones de dólares en daños y perjuicios y le pidió al jurado enviar un mensaje a Tesla y otras grandes empresas de que tendrán que rendir cuentas por no abordar la discriminación. "La visión del mundo del Sr. Díaz ha cambiado para siempre", dijo Alexander. El abogado de Tesla, Alex Spiro, defendió que Díaz era un trabajador conflictivo que había exagerado sus reclamaciones de angustia emocional, y dijo que sus abogados no pudieron demostrar daños graves y duraderos causados por Tesla. Por su parte, la empresa sostiene que no tolera la discriminación en el lugar de trabajo.



Díaz testificó la semana pasada, relatando entre lágrimas varios incidentes durante los nueve meses que trabajó en la fábrica de Fremont. Díaz aseguró que el trabajo le provocaba ansiedad y tensaba su relación con su hijo, que también trabajaba en la planta. Díaz indicó en el juicio que se quejó verbalmente a los directivos en numerosas ocasiones y que discutió sus quejas con funcionarios de recursos humanos de Tesla. El fabricante de vehículos eléctricos se enfrenta a acusaciones similares de tolerar la discriminación racial en la planta de Fremont y en otras plantas. Díaz ganó un veredicto de 137 millones de dólares en un juicio anterior en 2021, pero un juez federal rebajó la indemnización del jurado a 15 millones de dólares al tiempo que acordó que Tesla era responsable.Más tarde, Díaz optó por un nuevo juicio donde el jurado le ha concedido 175.000 dólares por daños emocionales y tres millones de dólares en daños punitivos.