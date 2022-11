Tras la compra de Twitter, Elon Musk siegue en el centro de atención. Este lunes ha arrancado el juicio en el que se pone en duda la multimillonaria remuneración de 56.000 millones de dólares que el empresario recibió de Tesla y por la que se convirtió en el hombre más rico del mundo.

Richard Tornetta, un pequeño inversor de la compañía propiedad de Musk, le acusa de amañar en cierto modo esa compensación, vinculándola a objetivos que sabía que se iban a cumplir muy fácilmente. Además, la vista se celebra en el mismo tribunal del estado de Delaware que se ocupó de la demanda de Musk contra Twitter. El magnate estadounidense testificará el próximo miércoles.

El denunciante ha solicitado al tribunal que anule el pago de la compensación, que es seis veces mayor que los 200 mejores sueldos de directores generales combinados en 2021. Tanto Musk como los directores de Tesla, que también son demandados, han negado las acusaciones de Tornetta y han justificado la compensación por los resultados conseguidos por el fabricante de automóviles, multiplicando por diez su valor.

El inicio del juicio llega en un momento en el que las acciones de Tesla han sufrido una fuerte caída desde que Musk se hizo con el control de Twitter, lo que ha provocado críticas por parte de muchos inversores del fabricante de automóviles. Este lunes, Musk ha intentado tranquilizar a los accionistas de Tesla con un mensaje en Twitter tras revelar que está dedicando gran parte de su tiempo a la gestión de la red social.

“I’ve been at Twitter SF HQ all night. Will be working & sleeping here until org is fixed.“