Dos años estuvo en el cajón el reportaje sobre el adulterio que la periodista Carmen Sarmiento había preparado para Informe Semanal. Acabó emitiéndose el 1 de abril de 1978. La periodista fue la única mujer que formó parte del equipo que puso en marcha el programa un 31 de marzo de 1973. Se cumplen 50 años.

Sarmiento ha hablado con el actual director del programa, José Carlos Gallardo, para celebrar “con emoción” el programa en el que, confiesa, “aprendí a hacer periodismo”. Ya por aquel entonces, cuando nadie hablaba de perspectiva de género, esta reportera lo incluía en sus trabajos al tiempo que sorteaba la censura. Carmen Sarmiento abrió el camino a otras muchas informadoras que la siguieron después como Elena Martí, Rosa María Calaf y un largo etcétera.

Ha sido una escuela de reporteros y, casi desde un principio, se introdujo el papel del realizador en el guión para poner en valor la imagen audiovisual. Y, así, hasta hoy, casi 2.500 programas después.

“Hacíais un periodismo que contribuyó al proceso democrático”, le recuerda Gallardo. “Totalmente”, responde rotunda la pionera. “Informe Semanal contribuyó a democratizar la sociedad”. El primer año estuvo ella sola y, poco después, se incorporó Mari Carmen Arranz. Luego fueron entrando más mujeres “y mucho talento”, apunta la periodista, que recuerda cómo se referían a ellos como “los melenudos, los peludos y los rojos”.

Tretas contra la censura

"Nos tocó luchar contra el lenguaje encorsetado de la televisión y contra los censores"

En 1973 la redacción era muy joven, con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años, y con “una pasión extraordinaria por cambiar el sistema”. También lucharon “contra el lenguaje encorsetado de la televisión y contra los censores”, recuerda Sarmiento.

Entre las tretas para sortear la censura estaba el de elaborar programas sobre asuntos internacionales recabando informaciones en las calles españolas. “Yo colé unos cuantos, como el del aborto”, explica la legendaria redactora.

"Yo soy partidaria del aborto, sobre todo, en una familia que es humilde"

El 14 de abril de 1973 toda España escuchó un corte impactante de 15 segundos en el que una mujer decía: “Pues no hace falta cargarse de hijos, no hace falta tener muchísimos hijos. Y, en fin, yo soy partidaria del aborto, sobre todo, en una familia que es humilde”. El hecho tuvo sus consecuencias. "Para compensar me obligaron a entrevistar a Pilar Primo de Rivera. Tuvimos que luchar contra el sistema. Yo traté de impregnar la información de feminismo. En la sociedad y en el programa”, reflexiona Sarmiento.

Es un programa que –a pesar del censor pegado a la moviola de cine- nació con vocación de servicio público. Y marcó la agenda, especialmente durante el tiempo que TVE era la única televisión de nuestro país. Por su persistencia, su atrevimiento en muchas ocasiones, por la calidad demostrada a lo largo de su trayectoria, ha acumulado más de un centenar de premios y distinciones.

Informe Semanal ha sido espejo de las ansias de cambio, termómetro de la transición y reflejo de la democracia. El programa nunca ha dejado de mostrar la transformación del país y de una sociedad en continua evolución.