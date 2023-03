Los 70 fueron los años de la transición española. Justamente el 31 de marzo de 1973 llegó por primera vez a la pequeña pantalla Informe semanal. 50 años después de la primera emisión, el programa de Televisión Española está de aniversario. Para ello, RTVE Play ha preparado un maratón para este 31 de marzo a partir de las 16.00 horas con los mejores documentales del espacio televisivo.

Está basado en la emisión de reportajes que tratan sobre diversos temas: actualidad nacional e internacional, política, económica, social o cultural, con una duración de aproximadamente 15 minutos. Hasta los años 90, el espacio televisivo tenía una extensión de 90 minutos pero, actualmente, solo se emiten dos reportajes. Con cinco décadas de emisión ininterrumpida se configura como el programa informativo decano de la televisión en Europa, siendo el más premiado. Además, está incluido en el Libro Guinness de los récords por el tiempo que lleva en antena.

Revive algunos de los reportajes que se trataron en Informe Semanal, disponibles en RTVE Play

ETA, la crónica de un final

El 20 de octubre de 2011, la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) realizó el anuncio del "cese definitivo de su actividad armada". Informe Semanal abrió uno de sus programas con un reportaje que forma forma parte de los sueños compartidos por todos los ciudadanos; de las noticias que a cualquier periodista le gustaría dar: ver y contar el fin de la violencia terrorista. El del jueves fue uno de los pocos comunicados de ETA bien recibidos y ha superado las expectativas que se abrieron en la Conferencia de Paz de San Sebastián a comienzos de la semana.

Una buena noticia ante la que muchos se preguntan por qué no sucedió antes, lo que nos hubiera ahorrado centenares de vidas y años de dolor. Las asociaciones de víctimas se han apresurado a pedir que no se hagan concesiones y entre la clase política ha imperado en general, la cautela y la alegría. El Príncipe Felipe, ahora Rey de España, celebró que hayan asumido su derrota quienes han martirizado, durante tanto tiempo, a la sociedad española y el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue rotundo al afirmar que "la nuestra será una democracia sin terrorismo, pero no sin memoria".