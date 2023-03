Así éramos en 1973, el año en el que nació Informe Semanal

El director de cine Emilio Martínez Lázaro

formó parte de la redacción que puso en marcha

"Informe Semanal" hace 50 años.

Su amigo Pedro Erquicia,

nos cuenta, había viajado a Nueva York para estudiar programas

como el famoso "60 minutos"

de la CBS estadounidense, y le pidió unirse al equipo.

Entonces yo le dije yo que pinto de eso,

porque yo lo que quiero hacer son películas,

películas de un argumento y tal.

y me dijo eso es que quiero que los reportajes

que hagamos en el programa lleven un realizador,

porque es algo que siempre se ha descuidado

y que muchas veces el redactor

que está a lo suyo está próximo a entrevistas,

que el realizador siempre podrá dar un cierto aire,

un cierto empaque a la imagen.

En 1924 Igor Moisseiev era el primer bailarín

del teatro Bolshoi de Moscú.

Para el estreno de aquel "Semanal Informativo",

emitido el sábado 31 de marzo del 73,

tuvo el encargo de realizar junto a Carmen Sarmiento,

este reportaje dedicado a un ballet ruso

de paso por Madrid.

Llegué allí, puse la cámara en un sitio

que era el primer sitio central para poder ver el baile.

Y la primera vez que fui a moverla me dijo el director del ballet:

no, no, no, no, solamente se puede rodar

desde un emplazamiento de cámara.

Tenía un zoom y dije anda,

vamos a hacer varios, pero daba igual,

era un churro aquello.

Dije pues el estreno, le dije a Pedro,

no ha podido ser peor.

O sea, aquí sobrar el realizador que tu querías poner,

en esta ocasión ha sobrado absolutamente.

Cuatro días antes de la emisión de aquel primer informe semanal

había tenido lugar la ceremonia de entrega de los Oscar.

Oh, my god.

Si una buena interpretación contribuye al éxito de una película

El programa incluyó un reportaje sobre los efectos especiales

y el premio a la mejor canción para "La aventura del Poseidón".

Pero el surrealismo provocador de Luis Buñuel,

dirigiendo una producción francesa, había logrado la estatuilla

a la mejor película en habla no inglesa.

El Oscar a la mejor película se lo había llevado la primera parte

del poético retrato de la mafia siciliana

realizado por Francis Ford Coppola en "El Padrino".

Marlon Brando, envió a una activista

indígena a rechazar el premio a mejor actor.

Y la gran triunfadora, con 8 galardones,fue "Cabaret",

la historia de Sally Bowles, Liza Minelli,

una cantante y bailarina del Berlín nocturno,

donde el amor y la música mantienen

los últimos vestigios de libertad, frente el ascenso del nazismo.

"Cabaret", dirigida por Bob Fosse,

se había estrenado en España sin cortes pero con un doblaje

en el que la censura, entre otras cosas,

cambió una sífilis por un dolor de muelas.

En España la producción cinematográfica principal

estaba protagonizada por películas como

"El abuelo tiene un plan" o "Manolo la nuit".

Era lo que proporcionaba el verdadero taquillaje

del cine español.

Es decir, para bien o para mal pues esto hay que admitirlo.

Y yo digo que para mal.

O sea, ¿qué pasaba?

Que aquello, como realmente sí que era una industria sólida

y que hacían lo que querían hacer, encima tenían unos actores

que fueron aprendiendo a hacer eso que querían hacer muy bien.

Pero en el 73 también se hacía otro cine en España.

Y "El espíritu de la colmena" de Víctor Erice,

producido por Elías Querejeta,

ganó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián.

Un mirada intimista de la España de posguerra

a través de los ojos de una niña, Ana Torrent.

A principios de los 70, cine y música,

encontraban algunos atajos para esquivar la censura.

Así lo recuerda Diego Manrique, periodista y crítico musical

que años después trabajaría para Televisión Española

y Radio Nacional de España.

En televisión había, como siempre ha habido francotiradores,

pero al mismo tiempo un régimen de censura muy grande.

O sea, en el 72 o 73, Los Barrabás,

un proyecto de Fernando Arbex, tienen éxitos en Estados Unidos.

Entonces los llama Televisión Española para grabarlos,

pero coincide con un momento en el cual,

por orden de la señora del Pardo,

se prohíbe que en Televisión Española

salgan melenas.

La música rock en España venía de una década explosiva

en la que surgieron multitud de grupos.

Pero después del 68 las discográficas

comenzaron a incentivar dos conceptos:

la canción del verano y los baladistas.

El 73 fue el año que Mocedades estuvo a punto de triunfar

en el festival de Eurovisión y en el que un accidente de tráfico

segó la vida de Nino Bravo.

Aquel año por Informe Semanal, pasaron Marisol y Raphael.

Pero también el rock, y las melenas,

que llegaba desde el otro lado del Atlántico con los neoyorquinos

"Sweat, BloodTears".

Lejos de los focos, muchos grupos que germinarían

tras la muerte de la dictadura,

comenzaban a formarse tocando en las discotecas versiones

de artistas extranjeros,

cuya música llegaba a través de las revistas musicales

y las radios FM.

Y ahí nos metimos pues un montón de gente que no teníamos

planteamientos comerciales ni profesionales,

pero que disfrutábamos de una libertad extraordinaria

para poner lo que nos diera la gana.

Incluyendo discos que no se habían editado en España.

El 73 fue un año fecundo en buenos discos.

David Bowie, Bob Marley,

el primer álbum de Mike Oldfield, Tubular Bells,

encumbrado por la película "El exorcista"

los Who con la ópera rock Quadrophenia,

o los Rolling Stones y su famosa balada "Angie".

El rock se sofisticaba y buena muestra de ello

fue una de las producciones más importantes de toda la década.

La cima creativa de Pink Floyd: The Dark Side Of the Moon.

Las Grecas son una fórmula asombrosa.

Eran dos cantantes gitanas,

que además cantaban simultáneamente Y detrás una banda de rock,

pero una banda de rock con todas las de la ley.

Y de hecho influyen sobre los propios flamencos.

O sea, Paco de Lucía reconocía que era su pieza más famosa,

"Entre dos aguas",

estaba lejanamente inspirada en el "Te estoy amando locamente"

de Las Grecas.

La música y el cine en el 73 se dieron la mano en una película

que a España no llegaría hasta enero del año siguiente.

"Pat Garret y Billy el Niño "un "western"

con una inmensa banda sonora de Bob Dylan.

La historia de una sociedad crepuscular

que se resiste a dejar paso a la modernidad.

Sin quererlo Sam Peckimpah, su director,

estaba realizando toda una metáfora de aquella España

que vivía sus últimos años de dictadura.

Felicidades por un formato con una personalidad tan única,

-También con esa capacidad evolutiva que tienen los formatos

verdaderamente importantes.

Adaptándose las corrientes de cada momento.

Cambiando junto a esa sociedad que ido retratando desde hace 50 años.

- Hoy Informe Semanal es una referencia para los que nos

dedicamos a la información.

Nos ensancha el mundo,

cuida la imagen y los detalles las conversaciones.

Introducir en esta sociedad conversaciones muy complicado.

Y lo más importante,

porque permite una conversación sin ruido.

- Es como respirar,

tener contexto y hacerse preguntas de todas esas noticias

que contamos todos los días.

- Qué envidia tener ese espacio de parar y de ver las cosas con
perspectiva.

perspectiva.

- Feliz cumpleaños.

- Felicidades a los compañeros que siguen haciendo posible el programa

más longevo de la televisión.

-Los sábados saben puede verse en el canal 24 horas.

Desde Prado del Rey,

toda la familia de aquí la tierra

queremos felicitar a Informe Semanal por sus 50 años de vida.

Por el programa más longevo de nuestro país.

Por los recuerdos de infancia,

de estar en familia sentados en el sofá,

esperando al sábado por la noche para ver un programa

que nos contaba loco ocurría con rigor.

Muchísimas felicidades.

- Tengo la melodía grabada en mi cerebro,

porque la escuchaba con Herat niña en casa de mis abuelos y mis tíos.

Me ha acompañado toda la vida.es un placer estar aquí.

- Recuerdo el respeto que sentí con 23 años cuando firmé mi primer

informe semanal.

Arabesco poder seguir contando con esa ventana.

Informe Semanal,

gracias por persistir.

- En nombre de aquí trabajo felicidades compañeros.

Habéis hecho un referente de información en España.

- Yo presente informe semanal y lo cumplí.

Muchas felicidades.

- Anda que no ha llovido desde hace 50 años.

Nosotros no estábamos ahí.

- Yo casi sí.

- Habéis contado fila meno

huracanes.

- El próximo medio siglo con vosotros y procederá buen tiempo.

- Felicidades a Informe Semanal por los 5 cuenta años.

- Felicidades por muchísimos años más puntos quiero.

También les damos las gracias a ustedes,

a los telespectadores,

por las felicitaciones y el cariño que nos hacen llegar

en este aniversario.

