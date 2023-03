Cada vez queda menos para que comience la Semana Santa y, a pesar de los ecos de la inflación -que se ha moderado en marzo hasta el 3,3%-, muchos ultiman sus planes de viaje. Andrea y Carlos están terminando de organizar una escapada a Valencia con menos de una semana de antelación. "Nuestra intención es irnos tres o cuatro días", cuenta ella, y ahora están centrados en comparar la oferta que ven en las webs de hoteles y apartamentos turísticos: "Hemos visto que todo está más caro, pero eso no va a hacer que cambiemos nuestro plan: ni el destino ni el hecho de irnos de vacaciones".

En su caso, no han podido planearlo con más antelación por motivos laborales. Van a ir en coche y, para mayor comodidad, quieren un alojamiento que también incluya desayuno, pero es ahí donde se les dispara el presupuesto. "Hemos visto una diferencia de 40 euros para dos noches entre la opción que incluye el desayuno y la que no, y nos parece bastante", explica Andrea. A pesar de ello, cuenta que llevan cinco meses sin irse de vacaciones y, por tanto, han reservado dinero y ganas para esta escapada: "Vamos a poner por delante descansar y disfrutar antes que mirar cuánto nos vamos a gastar".

En este escenario, desde el sector destacan la importancia de las reservas de última hora. "La mayoría de reservas se están produciendo con plazos de entre 14 días y 24 horas antes de la fecha de entrada", cuenta a RTVE.es Nuria Montes, secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (HOSBEC).

Las agencias, por su parte, no creen que la inflación vaya a lastrar la demanda y esperan que las reservas suban entre un 10 y un 15% con respecto a la Semana Santa de 2022, según la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe).

Esto, sumado a que esta temporada es muy sensible a la previsión meteorológica, hace que el sector espere que la ocupación pueda seguir aumentar en los próximos días. "Si hay sol y buen tiempo, creemos que será una Semana Santa exitosa, a pesar de que los precios han subido de media un 20% con respecto al año pasado", matiza Nuria Montes.

Ganas de salir y, al mismo tiempo, asumir que viajar será más caro. Esta es la filosofía de aquellos que han decidido irse de vacaciones en una Semana Santa en la que precio por noche será de 155 euros de media, un 22% más que los 127 euros de la temporada del año pasado, según datos de eBooking.com, que también revelan que el 72% de las reservas son a destinos nacionales y que se concentran en Madrid, Sevilla, Granada y Barcelona.

No obstante, no era su primer plan y estuvieron mirando destinos concretos como Londres, Roma y París, pero los vuelos se disparaban. "A cada uno nos costaba 600 euros sin incluir hotel y otros gastos, una locura", cuenta, "pero al final con esta opción pagamos 330 euros cada uno por los vuelos de ida y vuelta y las tres noches de hotel".

Para otros, una opción descartada por los precios

A María y a Francisco les habría gustado la idea de irse unos días en Semana Santa a Lisboa o a otra ciudad europea, pero ya habían descartado esa opción hace semanas porque van a tener gastos importantes en los próximos meses. "No nos vamos porque estamos invitados a una boda en Puertollano [Ciudad Real] en junio y después, en noviembre, celebramos la nuestra", explica María a RTVE.es.

Antes de Navidad, viajaron a Bruselas y entonces ya notaron que todo había subido. "Hemos visto que los vuelos y hoteles están muchos más caros, no solo ahora, sino desde hace meses", cuenta. Por tanto, su plan para Semana Santa será ir en coche a Córdoba para visitar a la familia de Francisco y quedarse a dormir en casa de sus padres. Como dice María, llevan sin viajar a la ciudad andaluza desde diciembre por el encarecimiento del combustible y unos precios “imposibles” del tren, y su plan se centrará en visitar la ciudad y quedar con otros amigos: "No haremos ninguna otra escapada, hay que ahorrar".

“"Hemos reservado una noche en una pensión por 50 euros, es lo único que había por ese precio"“

Cuando el factor precio se une al hecho de reservar a última hora, muchos adaptan sus planes lo mejor posible para evitar quedarse en casa. Adrián va a viajar a Ávila con su padre del 7 al 8 de abril para ver cómo viven allí estas fechas y conocer mejor la ciudad. "Hemos reservado una noche en un hostal por 50 euros, es lo único que había por ese precio", cuenta a RTVE.es. El resto de opciones, indica, superaba los 100 euros y para ellos no era viable.

Han organizado el plan con poca antelación, pero no es un problema porque van a ir en su coche y no tienen que encajar horarios de tren ni de autobús. No buscaban una larga estancia, sino poder salir de Madrid un par de días. "Si no hubiéramos encontrado esto habríamos cambiado de lugar, pero nos habríamos ido igualmente porque solo buscamos una noche de alojamiento, no tres ni cuatro", dice Adrián.