Si hay una palabra que describe al sector turístico en estos momentos es el optimismo. Optimismo porque lo peor de la pandemia parece que ya ha pasado y la campaña de Semana Santa puede ser el salto definitivo hacia una recuperación ansiada desde hace ya dos años, cuando el coronavirus impactó de lleno en uno de los principales sectores económicos del país, que en 2019 acaparaba el 13 % del empleo y más del 12 % del Producto Interior Bruto (PIB). El incremento de reservas internacionales, con niveles de 2019 en algunos destinos, y la previsión de que la demanda nacional seguirá prefiriendo quedarse en España por precaución sostienen estas perspectivas.

“En estos momentos tenemos un optimismo moderado, pero necesario. Y digo necesario porque después de todo lo que hemos pasado, ya necesitamos movernos en este escenario”, explica a RTVE.es el secretario general de la Mesa del Turismo, Carlos Abella. Según cuenta, desde el sector “empiezan a ver luz al final del túnel”, y esperan que esta sea la definitiva, ya que el año pasado la temporada de verano “respondió muy bien” pero “de pronto” se toparon con la variante ómicron. “Y otra vez de vuelta al abismo”, lamenta.

Tras dos campañas lastradas por el coronavirus, que ha dejado a muchas empresas al borde de la quiebra, el sector confía en una fuerte recuperación de la campaña de Semana Santa, donde se espera una ocupación y una facturación media del 90 % en algunos destinos, aunque existe cierta incertidumbre por cuál será el impacto de la guerra en Ucrania en el bolsillo de las familias.

Según reiteran, “hay muchas diferencias en función de la zona turística”, pero la estimación que manejan desde la Mesa del Turismo sitúa la ocupación en el entorno del 60 % y el 70 %, con un pico que supera el 80 % o incluso el 90 % en los últimos días festivos. Y es que, aunque seguirán vigentes las mascarillas y algunos protocolos de seguridad marcados por Sanidad, las restricciones se han reducido sustancialmente en los últimos meses y “hay muchas ganas de recuperar la normalidad”, aseguran. Además, se espera que la situación meteorológica acompañe, una vez superadas las fuertes lluvias de los últimos días.

"Si se confirman las previsiones adelantadas de tiempo seco y soleado, se podrían alcanzar niveles de ocupación hotelera similares a los de 2019", apuntan desde Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (HOSBEC). Según argumenta su presidente, Toni Mayor, esta será “la primera gran cita del turismo” una vez que la pandemia ha pasado a una fase de estabilización y aunque el nivel de contagios permanece alto todavía, "lo cierto es que ha bajado y mucho la presión del sistema sanitario, que es lo verdaderamente preocupante".

El sector reclama un PERTE para el turismo

Con todo, desde el sector insisten en mantener la prudencia. Y es que “aún estamos lejos” de recuperar las cifras de 2019, según el secretario general de la Mesa del Turismo. “Para eso tardaremos todavía. Como mínimo nos iremos al 2023 o incluso en algunos segmentos del sector turístico, como el de convenciones, puede alargarse incluso más”, recalca.

Por ello, reclaman al Gobierno que ponga el foco en un sector capital en la economía y diseñe un Plan Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) que integre los esfuerzos públicos y privados para actuar sobre los destinos "más vulnerables y para los que nunca más habrá una oportunidad" como la que ofrecen los fondos Next Generation de la UE. “No entendemos cómo no se ha hecho un PERTE para el sector turístico ni hay intención, cuando sí se están elaborando para otros sectores económicos. Evidentemente, no digo que no se necesiten, pero consideramos que aportan mucho menos al empleo y a la economía de nuestro país”, subraya Abella.

Según recuerda el secretario general de la Mesa del Turismo, los créditos del ICO “no han sido suficientes”, ya que ahora las empresas deben devolverlos y muchas de ellas no cuentan con la rentabilidad suficiente. “Como decía, vemos la luz al final del túnel. Pero como yo digo, con todas estas incertidumbres esperemos que la luz que vemos no sea un tren que viene de frente”, concluye.