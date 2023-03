Francisco Javier Almeida, presunto autor del asesinato y agresión sexual a Álex, un niño de 9 años que jugaba en un parque del municipio riojano de Lardero en octubre de 2021, ha afirmado este martes que no tenía "intención de matarlo, ni de agredirlo", en su declaración ante el tribunal en la última sesión del juicio con jurado popular. "No sé por qué pasó", ha afirmado ante el tribunal, y ha pedido perdón a la familia y a todos los que ha hecho daño.

La Audiencia Provincial de Logroño ha celebrado la séptima sesión del juicio contra Almeida, quien, cuando ocurrió el crimen de Álex, se encontraba en libertad provisional por el asesinato y agresión sexual a una mujer en Logroño en 1998, por lo que fue condenado a 30 años de cárcel.

En el uso de su derecho a ejercer la última palabra en el juicio, el procesado ha asegurado que no fue algo "precalculado" y ha culpado a los medios de comunicación, que han "terjiversado y malinterpretado" lo que se ha contado en la sala durante el juicio.

"Solo me acuerdo que le tapé la boca"

"Ví a Álex deambulando por el parque, le dije que si quería venir a mi casa para enseñarle un pájaro. Ni le obligué, ni le forcé, ni le agarré. El niño entró en el portal y él solo subió deprisa por las escaleras", ha subrayado en su relato.

El acusado ha asegurado tener una nube mental que le impide recordar todo lo que ocurrió el día de los hechos: "Solo me acuerdo que le tapé la boca y ahí ya no me acuerdo, cuando me di cuenta algo pasó, no sé si timbraron a mi casa, no sé, entonces me di cuenta cogí a Álex y bajaba por la escalera, porque el ascensor estaba ocupado, para pedir ayuda".

Sin embargo el informe forense indica que Álex fue agredido sexualmente antes de morir asfixiado y de acuerdo con el informe psiquiátrico, el acusado no sufría ninguna alteración psicopatológica que le impidiera ser consciente de sus actos.

Francisco Javier Almeida ha asegurado arrepentirse "de verdad" y se ha excusado en que le sobrevino una "fantasía" mientras le enseñaba un pájaro. El día de los hechos, ha dicho, había bebido y bajó a la calle sin ninguna intención. Luego, le ofreció al niño ver su pájaro y, en casa, le vino una "fantasía". Almeida ha argumentado que sólo le enseñó el pene y se lo acercó.

Después, cuando empezaron a oírse ruidos le cogió del cuello, pero sin ninguna "intención de matarle". "Lo siento, no era mi intención matarlo", ha asegurado.