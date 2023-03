Álex, el niño presuntamente asesinado en el municipio riojano de tras ser agredido sexualmente, no tuvo "ninguna posibilidad de defensa y ni siquiera pudo gritar", al encontrarse en un domicilio aislado y a solas con su agresor, ha asegurado el teniente de la Policía Judicial que dirigió la investigación.

Este oficial de la Guardia Civil ha declarado este martes en la segunda sesión del juicio con tribunal popular que se celebra en la Audiencia Provincial de Logroño contra Francisco Javier Almeida, por unos hechos ocurridos el 28 de octubre de 2021, mientras se encontraba en libertad condicional por un asesinato y agresión sexual cometidos en 1998, por los que le habían condenado a 30 años de cárcel.

El presunto asesino del niño de Lardero: "No soy yo quien ha hecho eso"

El fiscal y las acusaciones particular, por la familia de Álex, y la popular, representada por la Asociación Clara Campoamor, exigen prisión permanente revisable por el delito de asesinato y 15 años de cárcel por el de agresión sexual; y la defensa de Almeida pide su absolución, ya que niega la implicación del procesado en los hechos.

En base a las evidencias obtenidas durante la investigación, el teniente ha recalcado que el acusado no tenía señales de que el niño se hubiera defendido y ha incidido en que su agresor le provocó "una muerte extremadamente violenta y la agresión sexual más todavía ".

El meno estaba vivo en el momento de la agresión sexual

El informe de la autopsia, ha añadido, constata que el menor se encontraba vivo en el momento de la agresión sexual, tras la que se produjo la muerte por estrangulación, con el niño apoyado en el cuerpo de Almeida y la fuerza ejercida con el antebrazo presionado sobre su cuello.

En ocho de las uñas del menor había material biológico del procesado, evidencia de que ambos estuvieron en contacto, pero no porque se defendiera, dado "el desequilibrio tan abismal de fuerzas y capacidades entre un niño y un adulto", según el teniente, quien ha precisado que en la ropa del acusado apareció sangre del menor, quien tenía diversas heridas en la cara y el oído.

Apenas 20 minutos después, ha agregado, el acusado vistió al niño de manera "precipitada" y salió con él en brazos y la bragueta de su pantalón bajada, hasta ser sorprendido en el portal por varios policías locales que lo buscaban por la zona.

También ha dicho que, tras su detención, "no parecía borracho" y, cuando la Guardia Civil tuvo que evacuarlo en un vehículo camuflado para evitar un linchamiento por los vecinos congregados en la zona, "no tuvo impedimento en correr. Atendía perfectamente las indicaciones, pero no hablaba".

A preguntas del jurado, ha respondido que no presentó ningún signo de afectación emocional o arrepentimiento tras los hechos.