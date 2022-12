La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, ha asegurado que todos los asesinatos machistas son "fallos del sistema" y ha abogado por analizarlos para ver "dónde está el fallo".

Así se ha pronunciado este miércoles en una entrevista en Las Mañanas de RNE después del repunte de crímenes machistas este mes de diciembre - al menos ocho mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas-, que ha llevado al Ministerio de Igualdad a convocar el primer comité de crisis.

A su juicio, este aumento de los asesinatos de mujeres a manos de su pareja o expareja "no es normal", por lo que ha instado a estudiarlo. "Tenemos que coordinarnos para evitar esos delitos tan graves", ha señalado. También ha defendido la importancia que tiene “"a implicación de todas las personas que rodean" a las víctimas de violencia de género.

Insta a analizar para ver dónde está el fallo

Carmona ha lamentado los asesinatos de violencia de género y ha insistido en que son "fallos del sistema" tanto si ha habido denuncias previas, como si no. "Si no ha habido denuncia es porque no hemos sabido llegar a tiempo, y si ha habido denuncia, tenemos que autoanalizarnos para ver dónde ha estado el fallo", ha subrayado.

A pesar de las trágicas cifras de este mes, la presidenta del Observatorio contra la Violencia doméstica y de Género ha alabado el trabajo que se realiza en España contra la violencia de género, pues ha señalado que nuestro país es "referente en la lucha contra la violencia machista" y "pionero". No obstante, ha admitido que hay que "seguir mejorando" e "implementando más medidas" para evitar nuevos asesinatos.

Preguntada por si la crisis económica puede ser una amenaza a la seguridad de las mujeres, Carmona ha señalado que la dependencia económica suele impedir a esas mujeres "salir del círculo de la violencia", pero ha subrayado la necesidad de que las mujeres estén informadas de los recursos con los que cuentan cuando son víctimas de este tipo de violencias para que sepan que "el Estado va a cuidar de ellas".