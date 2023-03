El padre de Álex, el niño de nueve años presuntamente asesinado en Lardero en octubre de 2021, ha descartado este miércoles que el menor se fuera de forma voluntaria con un desconocido, ya que "era muy miedoso". Además, ha asegurado que todos en la familia se encuentran "como muertos en vida" porque les han "quitado toda la alegría".

En una sesión dura, la Audiencia Provincial de Logroño ha acogido este miércoles los relatos de varios padres de los niños que jugaban en el parque en el que ocurrió todo ese 28 de octubre del 2021 en el que, presuntamente, Francisco Javier Almeida agredió sexualmente y asesinó a Álex.

Su padre, David, ha recordado que esa tarde se encontraba con su esposa y otro matrimonio amigo en un merendero de estos, junto al parque Entre Ríos de Lardero, donde jugaban sus hijos disfrazados por la fiesta de Halloween.

"Justo antes de cenar, Álex nos pidió despedirse de unos amiguitos y le dejamos salir al parque con la hija de la otra pareja. No fue nada, enseguida vino la niña y dijo que se lo había llevado un señor. A todo correr salimos a buscarlo y mi mujer llamó a la Policía", ha relatado muy emocionado.

No ha podido evitar derrumbarse. "Nos han quitado la alegría" ha dicho a una pregunta de la abogada de la acusación, Alicia Redondo, ante lo que el juez, Fernando Solsona, ha exigido, e implorado, que no siguiera preguntando en esa línea: "Creo que todos nos hacemos cargo de cómo están, le pido que no siga por ahí", ha dicho.

Una madre llamó a la Policía una semana antes

En relación a este asunto, han declarado como testigos tres madres vecinas de esta zona. "Solo se relacionaba con niños, siempre estaba detrás de ellos con el móvil", ha dicho una de las madres que ha testificado, mientras otra ha llegado a contar que ella llamó a la policía el 14 de abril de 2021. No fue la única.

La tercera ha indicado que llamó a la Policía Local de Lardero porque, una semana y media antes de los hechos. Ha contado que Almeida se sentaba en el banco solo en la zona contraria al parque. "Mi hija y dos niñas estaban con un balón, se les escapó, él lo cogió y, cuando se acercó la niña, le dijo que tenía pajaritos en casa y si querían verlos", ha continuado.

Una niña quería ir, pero la otra, en vez de aceptar, se lo dijo a su madre. Esta no daba "crédito" y Almeida, en cuanto vio que había adultos, se marchó. La madre echó a correr, pero no le alcanzó. Así, ha agregado que llamó a la Policía Local de Lardero para poner una denuncia, pero los agentes le dijeron que no tenían contra quién ponerla y, además, no había pasado nada, pero les recomendaron que estuvieran vigilantes y se comprometieron a vigilar más la zona, que después patrullaban en moto.

Por otro lado, las dos forenses del Instituto de Medicina Legal de La Rioja que realizaron la autopsia a Álex han constatado este miércoles que la causa de la muerte fue la asfixia, tras una agresión ejercida con violencia.Así, han explicado que el niño no tenía en el cuerpo lesiones de tipo erosivo que sugieran que hubo algún tipo de lucha o defensa frente a su agresor. A partir de las lesiones en el cuello del pequeño, concluyeron que la muerte se produjo por "compresión".

El fiscal y las acusaciones exigen para Almeida prisión permanente revisable por el delito de asesinato y 15 años de cárcel por el de agresión sexual; mientras que su defensa pide la absolución.