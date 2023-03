El Ministerio de Finanzas de Suiza ha informado este martes de que el banco Credit Suisse deberá suspender el precio de ciertas primas de "remuneración variable" a sus colaboradores, en un momento de absorción de esta entidad por UBS tras su delicada situación financiera.

La decisión concierne a remuneraciones aprobadas para los ejercicios anteriores a 2022, pero en las que los pagos habían sido diferidos, por ejemplo, en forma de derechos sobre acciones.

En un comunicado, las autoridades suizas de finanzas han indicado que estas medidas se aplican de acuerdo con la ley de bancos nacional, según la cual pueden dictarse ciertas limitaciones a las remuneraciones a un banco de "importancia sistémica" que haya recibido ayudas financieras directa o indirectamente del Gobierno.

Es el caso de Credit Suisse, que la semana pasada recibió un préstamo de 50.000 millones de francos para que se evitara su desplome en bolsa y días después, cuando fue comprado por UBS, esta operación fue respaldada por Berna a través de una garantía equivalente de 9.000 millones de francos.

Buscan evitar que no afecte a personas que no han causado la crisis

El ministerio ha añadido que por razones de seguridad jurídica la decisión no se aplica a las primas aprobadas para 2022 (a las que no obstante renunció voluntariamente la dirección del banco la semana pasada, ya antes del desplome bursátil del 15 de marzo).

También señaló que sus decisiones "buscan evitar que no se vean afectadas personas que no han sido causantes de la crisis".

Mientras tanto, dos días después de la compra contrarreloj de Credit Suisse por UBS, y lograda cierta estabilidad de ambos bancos en bolsa, llega ahora la posibilidad de que accionistas e inversores en el primero, especialmente los poseedores de bonos, presenten demandas judiciales ante una operación de la que han sido los grandes perdedores.

Las acciones de UBS han cerrado la jornada bursátil de este martes en Zúrich con un fuerte aumento del 12,38%, lo que confirma cierta estabilización de la entidad.

Las acciones del banco de Zúrich ya comenzaron el día en positivo, con un ascenso del 2,5%, y ascendieron paulatinamente hasta finalizar la jornada en 19,47 francos suizos (19,6 euros, 21 dólares).