Wall Street cierra en verde, tras el respiro de la banca

Wall Street ha cerrado este jueves en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, ha subido un 1,17 %, después de que los grandes bancos estadounidenses acudieran al rescate del First Republic Bank, uno de los que más ha sufrido tras la intervención del Silicon Valley Bank la semana pasada.

Al cierre de las operaciones, el Dow Jones ha sumado 371,98 puntos, hasta 32.246,55; y el selectivo S&P 500 ha sumado un 1,76 % o 68,35 enteros, hasta 3.960,28.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, ha progresado un importante 2,48 % o 283,23 unidades, hasta 11.717,28.

Wall Street y la acosada banca estadounidense han vuelto a respirar este jueves con cierta tranquilidad después de los nuevos mensajes de las autoridades.

Y, sobre todo, después de que las grandes corporaciones financieras hayan arrimado el hombro para rescatar al First Republic Bank, que tenía la tercera tasa más alta de depósitos no asegurados entre los bancos de EE.UU., detrás de los intervenidos Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank.

Las acciones de First Republic han cerrado con una subida del 9,98 %

Pero el factor que más ha animado a los inversores ha sido el anuncio de un grupo de grandes instituciones financieras estadounidenses de que rescatará a First Republic Bank con 30.000 millones.

"Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo han anunciado que cada uno realizará un depósito no asegurado de 5.000 millones de dólares para First Republic Bank. Goldman Sachs y Morgan Stanley harán cada uno un depósito no asegurado de 2.500 millones de dólares, y BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist y U.S. Bank hará cada uno un depósito no asegurado de 1.000 millones de dólares", según el documento.

"Once grandes bancos estadounidenses se unen para auxiliar al First Republic



Lo hemos analizado con @santacruz_s_a, economista y analista financiero

Tras este anuncio, las acciones de First Republic, que esta mañana se desplomaban otro 30 %, han cerrado con una subida del 9,98 %.

Asimismo, los grandes bancos cerraban con subidas: JP Morgan subió un 1,94 %, Goldman Sachs, un 0,93 %; Citigroup, un 1,78 %; Wells Fargo, un 1,16 % y Bank of America, un 1,68 %.