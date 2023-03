Los consumidores piden más medidas al Gobierno para hacer frente a la subida del IPC

El Gobierno debe aplicar más medidas en favor de los hogares para paliar los precios de los alimentos, según Facua-Consumidores en Acción y la OCU, quien ha cifrado en 924 euros el "sobrecoste anual" de la cesta de la compra como consecuencia de la subida del IPC.

Las asociaciones de consumidores OCU y Facua han solicitado nuevas actuaciones, en reacción a los últimos datos de la inflación, publicados este martes, que reflejan una subida del 16,6 % interanual en el IPC de los alimentos.

Exigen aumentar la ayuda de 200 euros para hogares vulnerables

La OCU ha exigido, en un comunicado, "aumentar de manera urgente y sustancial el importe de la ayuda de 200 euros para hogares vulnerables, así como el número de beneficiarios", al tiempo que ha solicitado la aplicación del IVA al 0% a la carne y el pescado.

"Esta última subida coloca a un amplio número de productos básicos en precios difícilmente asumibles por muchos hogares", según la OCU, que ha apuntado, entre las consecuencias, el recorte en productos frescos (carne, pescado, frutas y verduras), que son sustituidos por alimentos congelados ante las dificultades para llegar a fin de mes.

Por su parte, el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha declarado a EFE que los datos del IPC prueban que las medidas del Gobierno para bajar el IVA son "absolutamente insuficientes" porque "no se están cumpliendo" y no se han recortado "subidas descomunales" del coste de algunos alimentos.

Facua ha constatado "un altísimo porcentaje de productos" en los que se han aplicado aumentos pese a que los precios "deberían estar congelados", según ha indicado Sánchez.

A su juicio, el Gobierno debería controlar el incumplimiento de la bajada del IVA y aplicar sanciones, además de implantar nuevas medidas como "la intervención" para poner topes a los alimentos básicos.

Además, ante el recorte del nivel adquisitivo de los ciudadanos y las subidas de la hipotecas a intereses variables, Sánchez ha reclamado que el Gobierno "intervenga" en ese mercado para que haya recortes en los diferenciales sobre el Euribor y "congelarlas" para que no se puedan aplicar subidas a partir de ciertas fechas de 2022