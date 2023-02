La rebaja del IVA en varios alimentos básicos consiguió en enero reducir, o al menos contener, el precio de todos los productos afectados, incluso a pesar de que la medida no se trasladó por completo a todos los artículos. Sin embargo, su efecto en la evolución del conjunto de los alimentos fue limitado, ya que en enero subieron un 0,4% respecto a diciembre y el incremento acumulado en los últimos doce meses fue solo tres décimas menor al de un mes antes, al situarse en el 15,4%.

Así se deduce de los datos detallados por productos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de enero, que muestran que varios de los alimentos incluidos en la rebaja del IVA, como la leche, las patatas, el aceite de oliva, los huevos y el pan bajaron de precio, cuando, sin esa reducción impositiva, se habrían encarecido.

La comparación es posible gracias a que el Instituto Nacional de Estadística publica, junto a los índices de precios habituales, los índices a impuestos constantes, es decir, descontando el efecto de los impuestos indirectos sobre el consumo, como el IVA o los impuestos especiales; así, cuando hay una variación impositiva, se puede apreciar cómo afecta a los precios. En esta ocasión, la única modificación entre diciembre y enero fue la rebaja del IVA, y su impacto es palpable: mientras los alimentos que no están incluidos en la medida tienen la misma tasa de variación en los dos indicadores, los productos incluidos tienen todos -salvo los frutos secos- tasas más altas a impuestos constantes, es decir, sin la rebaja del IVA.

El efecto también parece apreciarse, aunque más diluido, cuando se comparan algunas de las rúbricas en las que aparecen alimentos. Por ejemplo, el grupo de alimentos sin elaboración bajó un 0,4% en enero respecto a diciembre, cuando a impuestos constantes se estima una subida del 1,2%. Y los alimentos elaborados suben un 0,7%, cuando hubieran subido un 1,8% si no se hubiera producido ningún cambio en los impuestos.

Lo cierto es que la diferencia entre las tasas de variación mensuales y las tasas a impuestos constantes de los alimentos afectados revela que no toda la rebaja del IVA -que era de cuatro puntos porcentuales para pan, harinas, huevos, queso, leche, frutas y hortalizas, y de cinco puntos porcentuales para aceites y pastas- se ha trasladado a los precios finales . Y la subida media antes de impuestos de los productos incluidos es mayor que la de los no incluidos -un 2% frente a un 1,45%-, lo que sugiere que la distribución minorista podría haberse apropiado de parte de la rebaja de impuestos.

"El efecto es evidente", asegura Manuel Hidalgo, economista en la Universidad Pablo de Olavide , quien señala que en enero ha habido "una clara ralentización en el crecimiento de los precios de los alimentos" en la que ha colaborado la rebaja del IVA: "No explica todo, pero ha ayudado". Más cauto se muestra Juan Luis Jiménez, economista de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria : "No existe ningún análisis que determine la causalidad del efecto, así que evaluamos indicios, de un solo mes. Si la pregunta es si creo que la rebaja del IVA ha ayudado a bajar los precios finales, mi respuesta es sí, pero no sé cuánto".

Unos pocos céntimos menos en los alimentos de la cesta básica

Pese a sus limitaciones, la rebaja se ha dejado notar en los precios de muchos alimentos. Además de al IPC, DatosRTVE ha recurrido al seguimiento que realiza la plataforma DataMarket, que recopila los precios diarios de más de 40.000 productos de tres supermercados (Carrefour, Dia y Mercadona), para observar cómo se ha trasladado esa reducción al coste en euros de los productos.

Así, la evolución de 657 productos afectados por la rebaja revela que, entre el 27 de diciembre de 2022 -cuando el Gobierno anunció la medida- y el 31 de enero de este año, la gran mayoría, 516, habían bajado de precio; otros 52 no habían variado; y solo 89, menos del 15%, habían aumentado su coste. Se puede comparar con los resultados obtenidos para otros dos alimentos básicos no incluidos en la rebaja: de 28 referencias de azúcar, siete subieron y 25 no variaron, mientras que en los yogures, de 148 referencias, 125 no cambiaron de precio, 15 subieron y solo ocho bajaron.

Según los datos del INE, la rebaja del IVA se ha notado sobre todo en las legumbres y verduras congeladas, que en enero hubieran subido el 2,2% y con la rebaja han acabado bajando un 2,4%, seguidas del aceite, tanto de oliva como de semillas. En este sentido, al analizar las referencias de DataMarket, se aprecia que ninguno de los 46 aceites de oliva seleccionados han subido de precio, sino que 43 han bajado y otros tres no han variado, al tiempo que los once aceites de girasol elegidos tienen un precio menor que un mes antes.

Son descensos modestos, de entre siete y 22 céntimos de euros por litro de aceite. En el caso de la leche, las mejores rebajas no alcanzan los diez céntimos y muchas referencias incluso suben: de las 87 seleccionadas por DatosRTVE, 38 están más caras, mientras que 48 bajan y una no varía de precio. Sin embargo, según los cálculos del INE, la leche en su conjunto ha bajado un 1,5% y, sin la rebaja del IVA, hubiera subido más de un 2%.