La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, acordaron este domingo continuar "en persona" las negociaciones para lograr "soluciones prácticas y compartidas" sobre Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte, y la primera reunión de esta nueva fase se celebrará este lunes en la localidad de Berkshire, en el sur de Reino Unido.

"Hoy, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, acordaron continuar su trabajo en persona hacia soluciones prácticas y compartidas para la gama de desafíos complejos en torno al Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte", indica la declaración conjunta publicada por la Comisión Europea en Bruselas. Por lo tanto, continúa la nota, "la presidenta von der Leyen se reunirá mañana con el primer ministro en Reino Unido".

Von der Leyen ha confirmado la reunión en un mensaje en su cuenta de Twitter, con un enlace a la declaración conjunta y con una foto de las banderas de la Unión Europea y Reino Unido.

“Prime Minister @RishiSunak and I agreed to continue working in person towards shared, practical solutions under the Protocol on Ireland and Northern Ireland.



I will therefore meet with the Prime Minister tomorrow in the UK.“