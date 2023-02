El director de la CIA está "seguro" de que China baraja proporcionar armas letales a Rusia

El director de la CIA, William Burns, ha confirmado que Estados Unidos está "seguro" de que China está considerando proporcionar a Rusia equipo letal para su guerra contra Ucrania.

"Confiamos en que el liderazgo chino está considerando la provisión de equipo letal", ha relatado Burns en una entrevista con la cadena CBS recogida por The Hill.

