Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Zelenski celebra la décima ronda de sanciones de la UE a Rusia y advierte de que "no será la última"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha celebrado la décima ronda de sanciones aprobada 'in extremis' por la Unión Europea coincidiendo con el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania y ha advertido de que esta ronda "no será la última". "Esta es la décima y evidentemente no la última ronda de sanciones. Las sanciones seguirán imponiéndose hasta que no quede nada del potencial de agresión ruso", ha afirmado el mandatario ucraniano.