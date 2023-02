La familia de Emma Martínez Gascón, la niña muerta por peritonitis en Valencia, presenta en el juzgado la querella por "homicidio por imprudencia grave profesional" contra los médicos que atendieron a la niña en el centro de salud de Viver y en el Hospital de Sagunto. Además, la familia reclama también por los daños morales causados, según EFE.

La pequeña de 12 años falleció el pasado 6 de febrero a causa de una perforación intestinal tras presentar durante una semana síntomas de apendicitis y acudir tres veces a urgencias. Por su parte, la Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal sobre el fallecimiento por "peritonitis purulenta" no diagnosticada.

Emma fue tres veces al hospital donde podían haberle hecho pruebas: "Desde el principio pensamos que era evitable ", aseguran Beatriz y Ramón, los padres de Emma. Su odisea empezó ese domingo en el que la joven no se encontraba bien y sus padres decidieron llevarla al médico: " Nos dijeron que igual era ovárico , que me fuera a casa y que no era nada. El jueves seguía mal, había perdido cuatro kilos ", recordaba su madre.

Según la querella, los hechos son constitutivos de un presunto delito de "homicidio por imprudencia grave profesional" , al no haber aplicado a la paciente las prácticas adecuadas. En el relato de los acontecimientos presentados en la querella se explica que Emma comenzó a sentir dolor abdominal, acompañado de náuseas y vómitos . La madre la llevó a una primera visita a Urgencias del Centro de Salud de Viver. Allí le comunicó al doctor que su hijo mayor había sufrido apendicitis a la misma edad que la niña y que fue tratado mediante cirugía.

"La niña apenas podía moverse"

Días más tarde, madre e hija acudieron de nuevo al Servicio Médico, por segunda vez. Allí, la madre le transmitió su gran preocupación porque la niña "apenas podía moverse". Tras revisar el informe anterior le dijeron que era un virus y que tenía que pasarlo. Casi una semana después, el padre de Emma se acercó al hospital de Sagunto, viendo que su hija no se recuperaba. Allí estuvo seis horas y le hicieron a la niña un análisis de orina: "Ni ecografía, ni analítica, ni nada. La niña no se podía mover sentada en las sillas del hospital. Ningún médico se acercó a preguntar. La niña había venido andando y nos dijeron que no podía ser apendicitis, el médico lo descartó", asegura la madre de Emma.

Al día siguiente, la pequeña empeoró. Se desvaneció cuando intentaban llevarla otra vez al hospital. Estuvieron 12 minutos reanimándola. El Samur consiguió estabilizarla y al llegar al centro, la operaron de urgencias: "Estuvieron dos horas reanimándola y ya nos dijeron que había fallecido". En la querella figura como "fallo multiorgánico con insuficiencia renal y hepática graves, así como acidosis metabólica, lo que provocó la muerte de la menor horas más tarde".

"A ver qué justifican los médicos, se han sacado los informes de cuando estuve en el médico para que se vea que no había masificación". Además, la familia solicita que esta situación no vuelva a suceder: "Que esto no le pase a ningún niño más".