Una niña muere de peritonitis tras ir tres veces a urgencias

A Emma, de 12 años, no le diagnosticaron una peritonitis que acabó resultando mortal. El hospital de Sagunto se ha puesto en contacto con los padres de Emma para darles el pésame.

En 'La Hora de la 1' hablamos con sus padres: "Por la tarde, al ver que no comía, me la llevé a ver qué le pasaba. Me dijeron que seguramente sería ovárico, un virus o que no pasaba nada. Y al día siguiente seguía igual y había perdido cuatro kilos, la volví a subir y me volvieron a decir que era un virus y que tenía que pasarlo, que no podía hacer nada", explica la madre de la pequeña.

Su padre estaba de viaje de trabajo en Barcelona y cuando regresó observó que su hija seguía con dolores: "Cuando vi a la chiquilla me la bajé al hospital, hicieron un análisis de orina y no les pareció apendicitis, no entendemos cómo no se lo hizo un análisis de sangre con los antecedentes de la semana previa", relata su padre.

"Somos padres, no somos médicos, yo no puedo decirle al médico lo que tiene que hacer. No queremos que le pase a ningún niño, hay que tomar medidas, yo tengo dos hijos más, estamos hablando con abogados. A mí me dijeron que no tenía apendicitis, yo no voy a ir contra el médico", la vieron tres médicos diferentes, aseguran sus padres.