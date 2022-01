El reciente fallecimiento de una mujer que se sometió a una liposucción en Murcia no solo ha dejado hundida a una familia. También ha removido a todo el sector de la cirugía estética y ha lanzado algunas preguntas al aire: ¿son seguras estas intervenciones?, ¿hay intrusismo en este campo?, ¿suele haber negligencias?, ¿cómo puede saber un paciente que decida operarse si estará en buenas manos?

RTVE.es se ha puesto en contacto con varios cirujanos plásticos y estéticos, y el primer mensaje que lanzan es de calma. En España, afirman, hay un nivel de formación muy alto entre los profesionales que se dedican a esta rama y piden no hacer generalizaciones a partir de lo que le ha ocurrido a Sara Gómez.

"Casos como este perjudican a todo el colectivo de cirujanos plásticos titulados oficiales porque la población se lleva una impresión equívoca. Nuestra labor como sociedad científica es educar tanto a la Administración y las autoridades como a la población con mensajes continuos de que se informen bien de quién les va a operar y, muy importante, dónde les va a operar", sostiene el presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), el cirujano José Luis Vila Moriente.

"Ninguna cirugía es banal ni, como he leído en algunos escritos sobre la liposucción, es fácil. Yo llevo más de 30 años de ejercicio profesional, he visto crecer y nacer la liposucción, que es una técnica que empezó en los años 80 y que ha ido cambiando, pero cada día que hago una liposucción tengo que tener mis cinco sentidos puestos, porque es una cirugía que se hace a cielo cerrado; es decir, introducimos una cánula dentro del cuerpo a unos milímetros de la piel y tenemos que controlar por dónde va esa cánula. Por tanto, no es una cirugía banal, sino que es una cirugía muy seria que requiere una formación muy importante".

"No se conoce con exactitud el porcentaje de casos de perforación de víscera hueca que se producen en un año, algunos autores hablan de 10-15 casos por 100.000 liposucciones (...) Lo habitual, en el 95% de los casos es que no haya complicaciones, si las hay suelen ser complicaciones menores tipo acúmulo de líquido (seroma), sobre o infracorrección, asimetrías, y son mucho más infrecuentes complicaciones graves que requieran intervención quirúrgica. Para explicarlo de forma más gráfica, la posibilidad de que ocurra en manos expertas un evento fatal de estas características puede ser el mismo que el sufrir un atropello en un paso de peatones", dice Esteban Vico.

Una parte del sector pide exigir la especialidad vía MIR

Este último punto, el de la formación, es clave. En España, un médico licenciado en medicina y cirugía está legalmente autorizado a realizar cualquier acto médico y, del mismo modo, cualquier especialista está autorizado a realizar todo tipo de intervenciones quirúrgicas, incluso fuera del ámbito de su formación. Por tanto, un médico especializado en cirugía cardiovascular, como el que intervino a Sara Gómez, puede llevar a cabo una liposucción, aunque no se haya preparado específicamente para ello.

Esto, dado que lo permite la ley, significa que formalmente no existe un intrusismo intraprofesional, pero hay una amplia parte del sector que cree que, en la práctica, sí se da ese intrusismo y que pide cambiar la regulación para que únicamente puedan dedicarse a la cirugía estética quienes se especialicen en esa rama a través del MIR en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.

Es una formación de cinco años con la que accede a un título otorgado por el Ministerio de Sanidad y también una especialización cuyas plazas (unas 50 al año) suelen ocuparse "el primer día de elección" por "los mejores opositores de cada convocatoria", explica el doctor Esteban Vico.

"Llevamos años solicitando a la Administración cambios legislaitvos (...) No entendemos cómo una situación que no se permite en la sanidad pública, que un especialista de una especialidad determinada opere a pacientes de otra especialidad, sí que se permite en la privada", dice Vila Moriente, quien sostiene que no se puede hablar de ilegalidad, pero sí de "irregularidad".

02.00 min Los cirujanos plásticos reclaman la regulación de su sector tras la muerte de una joven

La presidenta de AECEP, una asociación que pertenece a SECPRE y en la que todos sus miembros están especializados en esta rama vía MIR, opina que "no se puede tener una formación haciendo un curso a través de internet" y que "no cualquier licenciado tiene capacitación" para realizar todos los procedimientos quirúrgicos: "Yo no me metería a quitar un útero de una persona ni a colocar una válvula cardiaca porque no estoy preparada, formada ni capacitada para ello. Por lo tanto, es muy importante la capacitación. El intrusismo es un tema que a largo de toda mi carrera profesional he ido sufriendo y creo que es muy importante que se establezcan unas bases legales para saber qué límites tenemos que tener los médicos".

Esteban Vico también considera que se necesita "una legislación más protectora con el paciente" en ese sentido, pero el cirujano Javier Moreno, en cambio, discrepa. Este último señala que es el título de licenciado en Medicina y Cirugía el que otorga la potestad del ejercicio de profesional y no el de especialista, como avala, subraya, una sentencia del Tribunal Supremo.

"Por ley está exento el intrusismo intraprofesional (...) Sí se puede exigir, y esto también lo saben los colegios profesionales y la Organización Médica Colegial, la capacitación y la formación para realizar cualquier tipo de técnicas", añade Javier Moreno, que, respecto al cirujano que operó a la mujer fallecida, apunta: "Hizo una solicitud de entrada de admisión a la SECE el día 12 del pasado mes de diciembre y le fue denegada la inclusión como miembro porque no tenía el volumen curricular suficiente ni el número de intervenciones que nosotros exigimos para ser miembros de pleno derecho".