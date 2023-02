"Tengo dos hijos más y eso eso me hace seguir"

En 'La Hora de la 1' con la madre Emma, la pequeña que murió a causa de una peritonitis no diagnosticada: "El pueblo está volcado totalmente, no dejamos recibir muestras de cariño, apoyo".

Además, comenta que cuando acudieron hasta en tres ocasiones a urgencias por los fuertes dolores que sufría la pequeña, pero la mandaron a casa: "En mi caso no ha sido masificación, no había nadie, no había gente esperando. La tuvieron desde las 11 y media o doce, hasta las cinco de la tarde tumbada a las sillas de allí, nadie salió a preguntarnos. Masificación no había, yo no voy a decir falta de interés, eso en el juicio se verá. A ver qué justifican los médicos", relata.

Para finalizar, comenta cuál es su razón para seguir adelante tras la tragedia: "Tengo dos hijos más, y eso es lo que me está tirando para delante, no puedo perder a los tres. Estamos intentando seguir adelante en nuestro día a día", concluye.