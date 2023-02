La ONU solicita 1.000 millones de dólares para ayudar a los damnificados por el terremoto en Turquía

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha solicitado este jueves a la comunidad internacional financiar un fondo humanitario urgente de 1.000 millones de dólares para ayudar a Turquía tras el terremoto y ha criticado que los problemas se aborden cuando ya es tarde.

El fondo urgente busca asistir los próximos tres meses a 5,2 millones de personas, permitiendo a varias organizaciones sobre el terreno ampliar la escala de los trabajos dirigidos por el Gobierno turco en cuanto a comida, protección, educación, agua y refugio, indica un comunicado.

“Today we launched a USD$1 billion humanitarian appeal to support the people of Türkiye suffering from last week’s earthquake.



"Now is the time for the world to help them - just as the people of Türkiye have for years helped others seeking assistance.