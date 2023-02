Biden y Lula se comprometen a defender la democracia y a proteger el Amazonas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha destacado este viernes ante su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que las democracias de ambos países "han sido duramente probadas y han prevalecido", aludiendo así al asalto al Capitolio estadounidense de enero de 2021 y al reciente asalto a las sedes de los poderes del Estado de Brasil.

"Nuestras dos naciones son democracias fuertes que han sido duramente probadas y han prevalecido. En ambos casos prevaleció la democracia", ha defendido el presidente Biden durante un encuentro en el Despacho Oval de la Casa Blanca con el presidente brasileño.

“Welcome to the United States of America, Mr. President.



Looking forward to strengthening our joint effort to combat climate change, promote human rights and economic development, and strengthen democracy in our region and across the world. pic.twitter.com/fm9LiX6GqY“