Tan solo dos días después del segundo aniversario del asalto al Capitolio de Estados Unidos, las imágenes de cristales rotos, multitudes entrando en despachos y llegando hasta el hemiciclo han vuelto a copar los noticiarios de todo el mundo. Esta vez las banderas de Brasil sustituían a las estadounidenses y los manifestantes no son seguidores del expresidente Donald Trump, sino del brasileño Jair Bolsonaro. Sin embargo, estos dos ataques a las instituciones tienen varios elementos en común.

“Es indudable que ha habido una inspiración”, asegura a RTVE.es el profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Harto. “Lo de tomar el poder legislativo es algo que ocurrió en Estados Unidos, y a partir de ahí el resto de las fuerzas de lo que podemos llamar la 'Internacional negra' -la Internacional promovida por Bannon y por teóricos de la órbita de Trump- comparten experiencias, estrategias”, añade.

Todavía es pronto para saber si, como ha ocurrido en Estados Unidos con Trump, se llevarán a cabo investigaciones a Bolsonaro por su posible responsabilidad en el asalto de miles de sus seguidores a las sedes del Gobierno, del Parlamento y del Tribunal Supremo.

“Es obvio que Bolsonaro creó en sus cuatro años en el poder las condiciones para que pasara esto”, opina en declaraciones a RTVE.es el profesor de la Universidad de York, Joao Nunes. “Lo que ha pasado en Brasil es una combinación de una movilización que ha tenido lugar durante semanas. En el caso del asalto al Capitolio hubo movilización, pero no tan visible como en Brasil”, recalca.

“La ultraderecha no es democrática y es poco amiga de las urnas ”, opina Harto. “El discurso de la ultraderecha se basa en elitismo, la dominación de los que se consideran más aptos sobre los que consideran ineptos”, afirma.

Al igual que en Estados Unidos en 2020, aquellos que no aceptaban los resultados de las elecciones centraban su atención en los mecanismos de votación, en Brasil cuestionaron el sistema de voto electrónico.

“No veo muchas diferencias entre la extrema derecha brasileña y la estadounidense”, afirma el periodista y analista brasileño Alexander Fernández Agabiti a RTVE.es en declaraciones desde Sao Paulo. “ Son racistas, fascistas, no tienen ningún respeto por las instituciones, por la democracia. La extrema derecha brasileña se alimenta de Steve Bannon, que es el gurú de Donald Trump y también es el gurú de Bolsonaro y amigo de sus hijos”, opina.

Las noticias falsas y los rumores no demostrados sobre un presunto fraude en los comicios ayudaron a animar a los seguidores de Trump que llevaron a cabo el asalto al Capitolio y también a los de Bolsonaro que han atacado los edificios gubernamentales de Brasil en un intento por promover su causa.

“La estrategia de los bolsonaristas ha sido montar el campamento a la puerta de los cuarteles (...) y tratar de que haya un golpe de Estado a través de una intervención militar”, afirma el profesor de la Universidad Complutense de Madrid. “Ese aspecto estaba fuera del repertorio ideológico estadounidense. No tiene tradición golpista ”, añade.

“La justicia siempre está mediatizada por el contexto. En este caso, el contexto norteamericano era un contexto perfectamente favorable a aislar al trumpismo y a juzgar y condenar, mientras que en Brasil todavía es pronto. Todavía no sabemos si una estrategia de cero tolerancia hacia los hechos delictivos que se han cometido va a ser un elemento que favorezca o no la estabilidad del sistema ”, añade.

“El Tribunal Supremo ha empezado a investigar quién está detrás de todo esto, quién lo ha financiado . Todo puede llevar hasta personas en particular o empresas, y también puede haber una investigación sobre las responsabilidades políticas, lo que puede llevar hasta el propio Bolsonaro ”, indica Nunes.

El Ejército en Brasil y en EE.UU.: formas de actuar opuestas

La esperanza de los miles de bolsonaristas acampados desde hace varias semanas frente a los cuarteles brasileños era que los miembros de alto rango de las Fuerzas Armadas apoyaran sus esfuerzos por derrocar a Lula. Algunos militares han expresado su apoyo a Bolsonaro, pero a pesar de los llamamientos para un golpe militar, las Fuerzas Armadas se han mantenido en silencio.

Durante su mandato, Bolsonaro estrechó lazos con el Ejército al nombrar en puestos clave del Gobierno a militares, desde ministros de Defensa, jefes de Estado e incluso ministros de Sanidad en plena pandemia de la COVID-19. Se estima que en los últimos ocho años, alrededor de 6.000 militares activos obtuvieron puestos de trabajo no militares en el Gobierno.

Brasil tiene un Ejército con corta historia democrática, ya que en 1964 los militares perpetraron un golpe con el que comenzó una dictadura en el país que duró hasta 1985. En Estados Unidos, todo lo contrario. El Ejército nunca ha dado un golpe de Estado y tiene una trayectoria plenamente democrática.

01.17 min Manifestantes pro Bolsonaro piden la intervención de los militares en Brasil

“Una de las diferencias entre Brasil y Estados Unidos es el papel del Ejército. No tiene nada que ver el papel del Ejército de Estados Unidos con el que ha tenido el de Brasil en el asalto y eso los propios manifestantes bolsonaristas lo saben”, explica el profesor Fernando Harto.

En este sentido, Joao Nunes detalla que “en Estados Unidos en determinado momento, el Ejército se distanció de Trump, mientras en Brasil no ha pasado nada parecido”. “Los militares, aunque no están apoyando abiertamente a los seguidores de Bolsonaro en sus intentos de socavar la democracia, sí que han sido cómplices por omisión”, indica el profesor de la Universidad de York, quien recalca que “uno de los objetivos que el asalto en Brasil ha tratado de conseguir es instigar una intervención del Ejército”. “Creen que con estas provocaciones el Ejército terminaría interviniendo, pero no lo ha hecho”, añade.