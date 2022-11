El partido de Bolsonaro presenta una denuncia para invalidar el voto del 60% de las urnas electrónicas

La demanda apunta a un 61% de las 577.125 urnas utilizadas en las elecciones de octubre. Según el partido, fueron fabricadas entre 2009 y 2015 y "no pueden ser auditadas", a diferencia del resto, más modernas. Brasil utiliza urnas electrónicas en sus comicios desde hace casi 30 años, un sistema seguro que nunca se ha demostrado fraudulento.

Una auditoría encargada por el PL apunta a que Bolsonaro fue el más votado en las urnas del modelo más nuevo, fabricadas a partir de 2020, con el 51,05 % de los sufragios.

El expresidente y candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Lula da Silva, ganó las elecciones presidenciales de Brasil por un estrecho margen con el 50,9% de los votos, frente al 49,1% obtenido por Bolsonaro. Durante la campaña, Bolsonaro ya había adelantado que aceptaría los resultados de las urnas siempre y cuando las elecciones fueran "limpias y transparentes".

“O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, comunicou nesta terça-feira, 22, que o Partido entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para anular votos de algumas urnas eletrônicas nas eleições do último dia 30 de outubro.“