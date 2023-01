Todo a la vez en todas partes, de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, ha sido la gran triunfadora de la 28.ª edición de los premios Critics Choice, al conseguir 5 premios (mejor película, mejor director, mejor guion original, mejor edición o montaje y mejor actor secundario para Ke Huy Quan). Era la cinta más nominada con 14 candidaturas.

A pesar de su triunfo en los Globos de oro, la semana pasada, esta vez Los Fabelman -el drama autobiográfico de Steven Spielberg - y Almas en Pena de Inisherin han sido las grandes perdedoras de la noche. Spielberg ha tenido que conformarse con el premio a mejor actor joven para el canadiense Gabriel LaBelle, mientras que la película de Martin McDonagh no ha conseguido ninguna de las 9 categorías a las que se postulaba.

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion (Rian Johnson) se ha impuesto en las categorías de mejor película de comedia y mejor reparto.

Los Critics Choice son unos premios concedidos por la Asociación de Críticos de Estados Unidos y Canadá, de la que forman parte más de 600 periodistas especializados en el sector del entretenimiento.

Lista completa de premiados

CINE

Mejor película: Todo a la vez en todas partes

Mejor actor: Brendan Fraser – The Whale

Mejor actriz: Cate Blanchett – Tár

Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan – Todo a la vez en todas partes

Mejor actriz de reparto: Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Revelación: Gabriel LaBelle – Los Fabelman

Mejor reparto: Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

Mejor dirección: Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Todo a la vez en todas partes

Mejor guion original: Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Todo a la vez en todas partes

Mejor guion adaptado: Sarah Polley – Ellas hablan

Mejor fotografía: Top Gun: Maverick

Mejor diseño de proucción: Florencia Martin, Anthony Carlino – Babylon

Mejor edición: Paul Rogers – Todo a la vez en todas partes

Mejor diseño de vestuario: Ruth E. Carter – Black Panther: Wakanda Forever

Mejor maquillaje y peluquería: Elvis

Mejores efectos visuales: Avatar: El sentido del agua

Mejor comedia: Glass Onion: Un misterio Knives Out

Mejor film animado: Pinocho

Mejor film en lengua extranjera: RRR (India)

Mejor canción: “Naatu Naatu” – RRR

Mejor música: Hildur Guðnadóttir – Tár



TELEVISIÓN

Mejor serie - Drama: Better Call Saul

Mejor serie - Comedia: Colegio Abbott

Mejor Miniserie: The Dropout

Mejor película para televisión: Weird: The Al Yankovic Story

Mejor actor en serie dramática: Bob Odenkirk – Better Call Saul

Mejor actriz en serie dramática: Zendaya – Euphoria

Mejor actor en serie de comedia: Jeremy Allen White – El oso

Mejor actriz en serie de comedia: Jean Smart – Hacks

Mejor actor en miniserie: Daniel Radcliffe – Weird: The Al Yankovic Story

Mejor actriz en miniserie: Amanda Seyfried – The Dropout

Mejor actor de reparto en serie dramática: Giancarlo Esposito – Better Call Saul

Mejor actriz de reparto en serie dramática: Jennifer Coolidge – The White Lotus

Mejor actor de reparto en serie de comedia: Henry Winkler – Barry

Mejor actriz de reparto en serie de comedia: Sheryl Lee Ralph – Colegio Abbott

Mejor actor de reparto en miniserie: Paul Walter Hauser – Black Bird

Mejor actriz de reparto en miniserie: Niecy Nash-Betts – Dahmer

Mejor serie en lengua extranjera: Pachinko

Mejor serie animada: Harley Quinn

Mejor Talk Show: Last Week Tonight with John Oliver

Mejor especial de comedia: Norm Macdonald: Nothing Special