¿Cuántos españoles han ganado un Globo de Oro? La respuesta parece fácil, pero no lo es. El ruido mediático que produce la noticia de las nominaciones, que se celebran por todo lo alto y suenan a gloria, eclipsa la mayoría de las veces el resultado. ¿Cuántos tiene Penélope Cruz? ¿Y Antonio Banderas? ¿Y Pedro Almodóvar cuántos lleva ya? Si rebuscamos en la memoria quizá lleguemos a encontrar la imagen de la actriz española con el galardón en la mano. E incluso todos los momentos en los que el director manchego ha subido a recoger todos los que ha conseguido. Pero, nos equivocamos. La lista de actores, actrices, directores y directoras españoles que han ganado un Globo de Oro es muy muy corta, un poco triste ya que nos gustaría que fuera muy, muy larga: el talento que tienen todos los nominados es inmenso,

Quizá no se recuerde, pero en 2005, un jovencísimo Alejandro Amenábar ganaba en la categoría de Mejor Película Extranjera con Mar Adentro . Tenía tan solo 23 años. La película tuvo un gran éxito y logró el galardón imponiéndose a títulos tan potentes como Los chicos del coro, de Christophe Barratie; La casa de las dagas voladoras de Zhag Yimou; Diarios de motocicleta de Walter Salles y Largo domingo de noviazgo, de Jean-Pierre Jeunet. No fue el primero. En 1977 Carlos Saura compitió con Cría Cuervos en 1978; con Carmen, en 1984; y con Tango, en 1995.

Actores y actrices

El éxito de las películas de Pedro Almodóvar se extiende a sus actores fetiche: Penélope Cruz y Antonio Banderas. La actriz española ha pisado siempre con fuerza, y mucha elegancia, la alfombra roja de estos premios, pero... ¡nunca ha pisado el escenario para recoger uno! Ha tenido nominaciones en 2006, 2008, 2009 y 2018, por las películas Volver, Vicky Cristina Barcelona, Nine (dirigida por Rob Marshall) y la serie The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (se nominó a todo el reparto de esta producción en la que interpretaba a Donatella Versace).

Antonio Banderas y Nicole Kimpel en los Globos de Oro

En la gala de 2020 el nombre de Antonio Banderas sonaba a ganador por Dolor y Gloria. Un sueño que no se cumplió. Y no era la primera vez. Fue nominado en 1996 por Evita, en 1998 por El Zorro, en 2003 por la miniserie Pancho Villa, en 2008 por la miniserie Picasso y en 2019 por Dolor y Gloria. Y nunca se lo ha llevado.

Más suerte ha tenido Javier Bardem. Le nominaron en 2001, 2005, 2007, 2009 y 2021 por Antes que anochezca, Mar adentro, No es país para viejos, Vicky Cristina Barcelona y Being the Ricardos. Su nombre sonó en todas las galas, al mencionar a los que optaban al premio, pero solo una vez subió a recogerlo. Fue por la película de los hermanos Coen. Y también se llevó el Oscar.