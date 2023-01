¡Ha nacido una estrella!, decían los medios de comunicación al ver el asombroso despegue de Ana de Armas. La prensa especializada en cine ha caído rendida a sus pies y la prensa de moda espera, con ansía, cada una de sus apariciones en las alfombras rojas, para analizar cada detalle de su look, desde el vestido hasta el color de la sombra de ojos. Luego está la prensa rosa, ávida de saber como va su relación con Paul Boukadakis. No cabe duda de que es la sensación del momento, capaz de eclipsar a veteranas como Cate Blanchett o Nicole Kidman y a jóvenes como Anya Taylor-Joy o Zendaya. Tiene tanta belleza como talento, tanta elegancia como magnetismo. La cámara está enamorada de ella, tanto en el cine y la televisión, como en las revistas de moda y tendencias.

Es sofisticada, pero sin excesos. Arriesga, pero siempre acierta. Es atrevida, pero también contenida. Igual que Penélope Cruz, que es embajadora de Chanel y siempre viste de la firma francesa, Ana de Armas ha llenado su armario de prendas de Louis Vuitton, casa que la ha vestido en las últimas apariciones públicas. Y la casa que la ha vestido en los Globos de oro de 2023.

Los colores de la estrella

Le gusta vestir de negro y azul noche, tanto para los eventos de día y tarde como para las citas nocturnas y de fiesta. Pero no hay color o tono que se le resista. La hemos visto en rojo, pasional y sexi; en rosa, romántico y ensoñador; en dorado, atrevido y sofisticado; en negro, clásico y elegante... Suele huir de los estampados más llamativos y de las prendas de tendencia, y apuesta por prendas que no pasan de moda, logrando looks que no caducan enseguida.