Ana de Armas es una fuerte aspirante al Oscar por Blonde: los críticos ya tienen su veredicto. Y la actriz empieza su carrera por los Oscar paseándose por las alfombras de los premios como una auténtica estrella de Hollywood. Por supuesto, no podía faltar a la XIII edición de los Premios Anuales de Gobernadores, más conocidos como los Governors Awards. Unos galardones honoríficos que la Academia de Cine entrega unos meses previos a la gala de los Premios Oscar. Este año el Premio Honorífico de la Academia ha sido para Peter Weir, Diane Warren y Euzhan Palcy; mientras que el Premio Humanitario Jean Hersholt se lo ha llevado Michael J. Fox, de la mano de Woody Harrelson.

Ana de Armas o los dos rombos 'prohibidos' en la alfombra roja

La actriz tiene un talento único para los estilismos. Allá donde va derrocha glamur y elegancia como ninguna otra. Y en esta ocasión no iba a ser menos. La actriz vuelve a apostar por su firma de confianza: Louis Vuitton, con un diseño que destaca por un top de dos rombos negros y tirantes muy finos. Se unen en una cinta negra en la cintura de la que se desprende una falda larga blanca con bordados y brillantes que acaba en una cola corta.

Ana de Armas en la alfombra roja de los Governors Awards La actriz luce un vestido con dos enormes rombos en el torso GTRES

Complementan su look unos pendientes redondos a juego con el collar, de la firma Louis Vuitton, así como su pelo recogido. Pero lo que más llama la atención es la forma del top, que no solo deja otra abertura triangular en el abdomen, sino que recuerda al famoso símbolo de dos rombos que se usaba en televisión en el siglo XX para advertir de que el contenido no es para adultos. ¿Acaso nos manda un mensaje Ana de Armas con este vestido 'prohibido'?