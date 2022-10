Han pasado solos dos días desde su estreno, pero Blonde (2022), la película en la que Ana de Armas se mimetiza en una Marilyn Monroe deslumbrante, ha conseguido que muchos la consideren ya “la película del año”. Otros, sin embargo, critican duramente la mirada masculina con la que su director, Andrew Dominik, lo impregna todo. En lo que sí hay consenso es en la soberbia interpretación de su actriz protagonista.

El furor que despierta Ana de Armas se ha multiplicado por diez al dar vida en la gran pantalla a este icono inmortal del cine clásico. Desde que se conocieron las primeras imágenes del teaser, hace tres meses, hubo quienes, con apenas unos segundos de metraje vistos, ya la daban como ganadora del Oscar en los próximos premios de la Academia. Pero, ¿realmente tiene posibilidades? Hablamos con varios expertos y críticos de cine sobre el fenómeno desatado.

Ana de Armas, ¿candidata para ganar el Oscar en 2023?

El director y presentador de Días de Cine, Gerardo Sánchez, coincide con la opinión general: "Ana de Armas deslumbra". Este apasionado del cine clásico destaca que "lidiar con un mito como Marilyn Monroe no es nada fácil con toda la iconografia previa que tenemos de ella". Pero ella sale más que airosa del reto. "Ana de Armas sabe transmitir muy bien la vulnerabilidad de una mujer rutilante en la pantalla, pero no tanto (o nada) fuera de ella. Además, la actriz lo hace sin caer en la imitación", apunta. Sobre posibles contrincantes en su carrera al Oscar, Gerardo cree que solo otra interprete podría competir con ella y es Martha Pilmton por su papel en Mass.

Opinión no tan positiva si hablamos de la película en general. Gerardo Sánchez confiesa haberse sentido cierta decepción con la cinta. "La película es muy larga y no he podido dejar de tener la impresión de estar asistiendo a un biopic ampuloso y convencional", concluye.

Más benévolo es el periodista de RTVE especializado en cine Esteban Ramón. Para él, aunque la película atienda más bien a un "torrente de ideas visuales, aisladas, ninguna nueva y muchas veces cercanas al lenguaje audiovisual publicitario", sí es novedosa la obstinación en mantener esa narración poética durante casi tres horas. En ese sentido, Ramón habla de "una película única, suicida". Respecto al tratamiento de Marilyn, señala: "entiendo las críticas que lamentan que prácticamente se ensaña con el personaje recreando los abusos emocionales y físicos que sufrió. Pero el tema principal de la película es la misoginia absoluta que moldeó su vida. Más que ver a Marilyn vemos lo que ella veía: la toxicidad masculina elevada al cubo".

Sobre Ana de Armas, no tiene dudas de que la actriz estará entre las cinco nominadas, según apuntan los propios medios estadounidenses. "A favor tiene que Blonde es un biopic e interpretar a un personaje real se está convirtiendo en un requisito casi obligatorio para la Academia de Hollywood. En contra, que es una película de Netflix y los recelos hacia las plataformas, y que la opinión sobre la película está polarizada: hay reacciones muy negativas hacia Blonde que pueden afectar a su candidatura".

Coincide con él la crítica de cine Contxita Casanovas para quien Ana de Armas es "absolutamente merecedora del Oscar" por que lo suyo es más que una imitación". Dice la experta en el séptimo arte, compañera de RNE, que "parece que el alma de Marilyn Monroe se haya adentrado en ella". Aunque Casanovas advierte: "Hay que ver si los americanos penalizan el que la película manche la imagen de los Kenndy y de rebote eso pueda alejar a Ana de Armas de los Oscar". Sobre sus posibles rivales, apunta a Cate Blanchett en su papel en Tar.

Xavier Samuel, Ana de Armas, como Marilyn Monroe, y Evan Williams, 2022. GTRES MATT KENNEDY

Mucho más dura es la crítica de cine Beatriz Martínez Góm. Para ella, "la película de Andrew Dominik es un absoluto caos, como si quisiera experimentar y solo alcanzara a componer un batiburrillo arbitrario". Existen, dice, decisiones que llegan a producir sonrojo y bochorno. "Si en su estilo formal resulta confuso, todavía es peor la mirada que arroja hacia el personaje, destilando una misoginia que en ocasiones llega a ser impúdica", asevera. Y añade: "Su mirada es turbia y obscena, perpetuando los estereotipos del male gaze pre-Me Too, y su lectura es por tanto es hiriente, retrógrada y preocupante".

Todo ello, sin embargo no quita luz a la interpretación de Ana de Armas. Según Martínez Góm, "Ana de Armas realiza una composición arrolladora, casi al borde del abismo, hacía tiempo que no me impresionaba tanto una actuación en la que hubiera una transfiguración tan salvaje, tan entregada y brillante", concluye.

Más allá de las polémicas sobre la película, lo cierto es que Ana de Armas se ha dejado cuerpo y alma en preparar este papel y hacer que su Marilyn fuese un calco perfecto de la diva de los 50. Para meterse en la piel de la Monroe, la actriz se estudió a fondo 750 fotografías que el director le seleccionó para ella, con el fin de que se aprendiera cada expresión facial de la icónica actriz. De Armas pasó cientos de horas ensayando para atrapar los gestos de Marilyn y recreando sus míticas canciones y números musicales. El resultado puede verse ya en Netflix.