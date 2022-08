Marilyn Monroe fue, es y será única. 60 años después de su muerte, son muchas las actrices que se han metido en su piel. La última, Ana de Armas, ahora en boca de todos por protagonizar el biopic de Netflix y por el increíble parecido que guarda con el icono del cine. No será la última, tampoco la primera. Michelle Williams consiguió el Globo de Oro por su papel en Mi semana con Marilyn. Otras tantas celebrities han intentado imitarla luciendo una peluca rubia y un vestido ajustado repleto de diamantes, incluso algunas han llegado a usar el original, como Kim Kardashian. La lista es interminable: Blake Lively, Madonna, Kylie Minogue, Jennifer López, Scarlett Johansson, Kylie Jenner... ¿A quién le queda mejor el papel de Marilyn Monroe?

Caracterizada, Ana de Armas asombra por su increíble parecido con Marilyn Monroe. No solo físicamente, los gestos, la manera de hablar... Lo suyo le ha costado. La actriz define su preparación como una auténtica tortura. Agotada, pero orgullosa del resultado. El biopic Blonde se estrena el 23 de septiembre en Netflix. Ya puedes ver el trailer de la película.

Madonna interpreta a Marilyn Monroe en Material Girl

Madonna fue duramente criticada el año pasado por publicar unas fotos recreando la muerte de Marilyn Monroe. No fue la única vez que se metió en la piel de la ambición rubia. En 1984 lanzó una de sus canciones más populares, Material Girl. En su videoclip, Madonna se enfundó en un vestido que imitaba al que llevaba Marilyn en Diamonds Are a Girl's Best Friend.