Regreso al futuro (1985) es una de esas películas que nunca pasan de moda. El Delorean de Marty McFly diseñado por Doc, las frases de los personajes y sus personalidades han traspasado generaciones. Sus actores, también. 37 años después del estreno de la película de ciencia ficción sus protagonistas, Michael J. Fox y Christopher Lloyd, han protagonizado una de las reuniones más emotivas de los últimos años en la Comic-Con celebrada en Nueva York. Ambos se fundieron en un abrazo y reflexionaron, rodeados por cientos de fanes de la saga, sobre su amistad y la carrera cinematográfica que han compartido y que ha dado lugar a otros productos audiovisuales como Rick y Morty.

Michael J. Fox y Christopher Lloyd, 'regreso al pasado'

Durante una conversación cálida y emocionalmente satisfactoria en la Comic Con de Nueva York el sábado, las estrellas de Regreso al futuro han hablado de su paso por la saga de películas y cómo les marcó para siempre. Por ejemplo, ¿sabías que Michael J. Fox acabó siendo Marty McFly de casualidad? Le contrataron para reemplazar a Eric Stoltz y desde el primer momento en el que Lloyd lo conoció supo que era amistad a primera vista: "No conocía a Michael en persona y al verlo sentí una química inmediata", asegura Christopher Lloyd.

“Recibidos como dioses pic.twitter.com/Szm5NyaqxW“ — Fede Carestía �� Mirá A Quién Encontré (@fedecarestia) October 8, 2022

Abarazándose con mucha frecuencia por el gran cariño mutuo que se tienen, los fanes los recibieron con esta gran ovación. Por su parte, Michael J. Fox solo tiene buenas palabra para Lloyd, a quien define como "el rey de la exposición". Aunque ha confesado que tenía miedo de ser completamente eclipsado por él: "Me decía a mí mismo 'Tengo que cuidarme el trasero porque este tipo volará' y me va a sacar de la pantalla", cuenta.

Marty McFly y Doc Brown celebran juntos Regreso al futuro y hablan de cómo fue el musical: "Podrían haber caído en una trampa al imitarnos pero hicieron que los personajes se realizaran por sí solos", cuentan, aunque aún tienen pendiente ir a verlo en su paso por Nueva York. Y han seleccionado sus frases favoritas del cine: Fox optó por una de su película favorita, Dr. Stranglove: "¡No puedes luchar aquí, esta es la sala de guerra!". Mientras que Lloyd prefirió levantar a la multitud, que se volvió loca, con una de sus míticas frases en la saga: "Se dijo una vez en una película: el futuro es lo que tú lo haces", zanjó.

Michael J. Fox y Christopher Lloyd en 'Regreso al futuro' Dan vida a Marty McFly y a Doc GTRES

Pero no solo han hablado de viajes al pasado. Por ejemplo: Lloyd aprovechó para interpretar un extracto de Ricardo III, la tragedia de William Shakespeare. Mientras que Fox intentó imitar con precisión las digiraciones del icónico "Johnny B. Goode" de Chuck Berry. Además, ambos confesaron quele habían robado alguna vez los decorados de las películas. De hecho, Lloyd tiene una camiseta temática de Regreso al futuro que su esposa no le permite usar.

Michael J. Fox fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 1991, cuando solamente tenía 29 años. Entonces creó la fundación más grande del mundo para buscar una cura para la enfermedad. Un tema que también ha estado presente en el panel. Tanto sus seguidores como sus amigos le han inspirado para seguir luchando: "El Parkinson es un regalo y no lo cambiaría por nada... Personas como Chris han estado allí mucho para mí. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente", ha zanjado Fox. Y es que confirma lo que todos sabíamos: Marty McFly nunca será un gallina.