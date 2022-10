Camilo contaba los minutos para llegar a España y por fin ha llegado. El cantante colombiano empezó el 12 de junio en Pamplona su gira 'De adentro pa' fuera' y en su paso por nuestro país el domingo 9 de octubre actúa gratis a las 13.00 horas en la Puerta de Alcalá de Madrid. Si no puedes ir tranquilo, también podrás seguirlo en directo a través de su canal de YouTube, según el propio artista ha confirmado. Para él será un concierto muy especial ya que presenta su tercer álbum al completo y tiene una relación muy especial con España: aquí es donde actuó por primera vez y presentó su primer disco. ¿Sabías que si no fuese cantante hubiera sido cocinero? Te contamos algunas de las curiosidades de Camilo Echeverry.

Cuando Camilo se mudó a Miami para buscar oportunidades en la música se dejó de afeitar durante unos meses y le creció el bigote. Comenzó peinándose los pocos pelos que tenía hacia arriba y publicó un selfi de broma en las redes sociales, pero terminó por incorporarlo por completo a su look : "Todo el mundo comenzó a odiarlo", cuenta. Se lo quitó por un tiempo, pero al verse al espejo no se reconocía hasta que le volvió a crecer.

¿Por qué Camilo actúa descalzo?

El cantante sufre de Narcolepsia, un trastrno crónico del sueño que se caracteriza por una somnolencia extrema durante el día y ataques repentinos de sueño. Debido a esta enfermedad, el artista ha confesó en una entrevista para Los40: "Camino de noche, me afeito y no me doy cuenta, saco hielos y me quedo dormido con ellos en la sala". Además, camina descalzo por su casa, uno de los pequeños placeres de la vida que más le gusta. Por eso mismo, más de una vez se ha dejado ver sin zapatos en sus actuaciones y en sus presentaciones. Ante las críticas por "ser rarito" él tiene una respuesta: "Yo soy así. Así nací".