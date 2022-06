Camilo: "Contaba los minutos para llegar a España"

Es la “nueva referencia de los ritmos latinos”, “el bigote más famoso de la música” y uno de los cantantes más populares del momento. Con canciones pegadizas llenas energía y con su personalidad se ha ganado los corazones del público. Él es Camilo y acompañado de las mujeres de su vida, Índigo y Eva Luna, vuelve a la carretera. Sus canciones resonarán por toda España en su nueva gira, De adentro pa fuera.

¿Cómo ha sido trabajar con Alejandro Sanz?

Con tan solo 13 años cantó por primera vez un par de temas de Alejandro Sanz en Factor X. Para el, era un ídolo. No lo que no se imaginaba es que 15 años después iba a cumplir su sueño de cantar con él. “NASA” un tema en el que dan voz al amor, el perdón y la confianza. “Si me lo hubieran contado cuando era chiquito, hubiera creído que era una broma. Y, sobre todo, poder llamarlo amigo y tener una relación cercana con alguien que admiras. Eso es algo que no tiene precio”.