Bad Bunny bate un nuevo récord en su carrera musical

¿Hay algo que Bad Bunny no sea capaz de conseguir? Después de lograr auténticos éxitos durante 2020 y 2021, el puertorriqueño ha arrancado 2022 con un nuevo hito dentro de su carrera discográfica. Tal y como publica el Global Digital Artist Ranking, el Conejo Malo se ha erigido como el artista más escuchado del mundo en todas y cada una de las principales plataformas de streaming. Es decir, de Apple Music a Spotify pasando por iTunes, Shazam, YouTube y Deezer.

Como vemos en el listado, Bad Bunny intercambia posiciones con The Weeknd, el artista que hasta ese momento ostentaba tal reconocimiento. Con un total de 3954, el intérprete de "Yonaguni" lo estaría reventando en Spotify (1737) y Apple Music (1628), mientras que en YouTube (344), Deezer (191), iTunes (35) y Shazam (21) su impacto resulta más residual. Otro de los datos que arroja el ranking es el país en el que cada artista tiene mayor influencia. Y lejos de ser Puerto Rico o España -donde ya sabemos el gran recorrido que poseen sus lanzamientos-, es México el lugar donde mejores números obtiene en lo que llevamos de 2022.

Si seguimos desglosando la información proporcionada, observamos que "Lo Siento BB:/" es uno de los temas con mayor éxito en países como República Dominicana, Panamá, Nicaragua, México y Honduras. Mientras que su álbum YHLQMDLG sigue siéndolo en Bolivia, Cost Rica, Ecuador y Perú.

The Weeknd, Ed Sheeran, Adele y Taylor Swift completan el top 5

Como ya venimos explicando, The Weeknd fue el artista que ocupó el primer puesto en esta clasificación hasta que Bad Bunny lo superó por tan solo siete puntos de diferencia. Con un total de 3947, Abel Tesfaye supera al puertorriqueño en cuanto a escuchas en Apple Music (2519 frente a 1628), pero desciende considerablemente en el resto de aplicaciones de streaming: 742 para Spotify, 367 para iTunes, 177 para Deezer, 96 en Shazam y solo 47 en YouTube.

El inglés se apodera de los cuatro puestos que siguen al Conejo Malo, porque Ed Sheeran se coloca en un nada desdeñable número tres. Con 3287 puntos, su "Bad Habits" ha conseguido ocupar las primeras posiciones en países como Grecia, Nueva Zelanda, Finlandia o Portugal, mientras que "Shivers" lo ha conseguido en Eslovaquia, Australia, Polonia y Rumanía. Si apreciamos el desglose por cada app de streaming, observamos que su mayor impacto lo obtiene en Apple Music e iTunes.

Adele se mantiene en la misma posición respecto a la anterior actualización del estudio, pero eso no significa que sus porcentajes no hayan variado. Muy cerca de la puntuación obtenida por Ed Sheeran, la intérprete de "Easy On Me" también obtiene sus mejores cifras en Apple Music e iTunes. Y si tenemos en cuenta su repercusión por países, nos damos cuenta de que hay lugares tan dispares como Emiratos Árabes (donde fue número uno), Eslovaquia, Australia, México o Portugal.

Y no nos olvidemos de Taylor Swift. A pesar de llevar años sorprendiéndonos con su música, 2021 ha sido el que más ha evolucionado respecto a sus inicios. Con tres álbumes bajo el brazo en los últimos 24 meses, la de Pensilvania sigue ostentando uno de los mejores puestos en el ranking situándose en quinta posición por encima de compañeros de profesión como Justin Bieber o Dua Lipa.