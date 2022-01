El cantante de Blur y Gorillaz, Damon Albarn, afirmó durante una entrevista para Los Angeles Times que Taylor Swift no escribía todas sus canciones. La artista no ha querido permanecer en silencio y le ha respondido a través de Twitter con un contundente mensaje.

“@DamonAlbarn I was such a big fan of yours until I saw this. I write ALL of my own songs. Your hot take is completely false and SO damaging. You don’t have to like my songs but it’s really fucked up to try and discredit my writing. WOW. https://t.co/t6GyXBU2Jd“ — Taylor Swift (@taylorswift13) January 24, 2022

Todo sucedió cuando el entrevistador le habla a Albarn sobre la tendencia actual de muchos artistas que se basan en "el sonido y la actitud" en lugar de la calidad atemporal de su música y él responde: "Dime alguien que no". Aquí es cuando le menciona que Taylor Swift como "una excelente compositora", a lo que Albarn responde: "Eso no cuenta. Sé lo que es coescribir. La coescritura es muy diferente a la escritura. No estoy odiando a nadie, solo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que coescribe. No significa que el resultado no pueda ser realmente bueno y salgan algunos de los mejores cantantes: Ella Fitzgerald nunca escribió una canción en su vida. Cuando canto, tengo que cerrar los ojos y simplemente estar ahí. Supongo que soy un tradicionalista en ese sentido. Unos compositores realmente interesantes son Billie Eilish y su hermano. Me atrae más eso que Taylor Swift."

Ante estas declaraciones, Taylor no se ha callado. La artista ha manifestado en Twitter estar decepcionada con Damon, ya que era muy fan de su trabajo. Se le acaba de caer uno de sus ídolos musicales: "Era una gran fan tuya hasta que he visto esto." Además, no ha querido dejar pasar la ocasión de defenderse de las palbras de Albarn: "Escribo TODAS mis canciones. Tu cita es falsa y MUY dañina. No te tienen que gustar mis canciones, pero es muy jodido que intentes desacreditar mi autoría. WOW".

La ganadora de 11 premios Grammy lleva años creando no solo sus propias canciones, sino también las de otras estrellas de la música, como Miley Cyrus o Calvin Harris, y componiendo las bandas sonoras de películas como Cats o Los juegos del hambre. Además, la artista ha tenido varios problemas con la autoría de sus canciones, que recientemente ha recuperado, por lo que no está dispuesta a pasar ni media ni a callarse ante ataques gratuitos como este de Albarn.

Tras esto, Taylor ha recibido decenas de miles de mensajes de apoyo. Algunos de sus colaboradores más estrechos, como Jack Antonoff y Aaron Dessner, no han dudado en salir en su defensa públicamente. El primero ha señalado que no conoce personalmente a Damon Albarn y que jamás lo ha visto en su estudio, "pero aparentemente él sabe más que el resto de nosotros sobre las canciones que Taylor escribe y trae al estudio". Por su parte, Dessner ha dicho que estaba seguro de que Damon no quería desacreditar el brillante talento para la composición de Taylor, pero que sus declaraciones no podían ser más desafortunadas, pues él mismo ha trabajado mano a mano con ella prensando vinilos.

Entre todas las personas que han entrado en la polémica, destaca el comentario del recientemente elegido presidente chileno: “Aquí en Chile tienes un gran grupo de seguidores que saben que escribes tus propias canciones desde el corazón. No tomes en serio a tipos que necesitan insultar o mentir para llamar la atención. Abrazos desde el sur Taylor”, ha escrito Boric en Twitter.

Más tarde Swift publicó otro tuit, este mucho más irónico, a modo de postdata: "Escribí este tweet por mí misma, en caso de que te lo estés preguntando". Ante la oleada de críticas que estaba recibiendo, el compositor británico decidió pedirle disculpas a Taylor en el mismo hilo de Twitter: “Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tuve una conversación sobre composición y, lamentablemente, se redujo todo al clickbait. Me disculpo sin reservas e incondicionalmente. Lo último que quería hacer es desacreditar tu composición musical. Espero que lo entiendas. Damon”.