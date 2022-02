Desde que hiciese público su perfil más personal en Instagram, Rosalía ha dado la vuelta al mundo gracias a un término que engloba un proyecto que pronto verá la luz: Motomami. Ese es el nombre de su tercer disco de estudio. Un álbum del que todavía no conocemos la fecha de su lanzamiento, pero sí que "Saoko" fue el primer adelanto de un tracklist del que ya sabemos el segundo título que podría llegar a nuestras playlists. Y es que tal y como publicaron los creadores de Gran Turismo 7, la catalana estará incluida en su BSO gracias a "Bizcochito".

El videojuego, que llegará la primera semana de marzo, incluirá varios temas de distintos géneros dentro de su banda sonora, así que no es de extrañar que hayan querido contar con uno de los rostros más emblemáticos de la industria musical contemporánea. Pero ojo, porque no es la primera vez que Rosalía presta su voz en un videojuego. En 2020 la vimos aparecer en las ediciones de Just Dance y FIFA además de contar con una emisora propia en Grand Theft Auto V. Así que visto lo visto, podemos decir que "Bizcochito" será el próximo adelanto que conozcamos de Motomami y que la intérprete de "Hentai" se ha erigido como la única española dentro de tan selecta lista de canciones. ¿Habrá más sorpresas de aquí a que acabe el año?

Rosalía : Bizcochito

: Bizcochito Fanatix : Vroom feat. Idris Elba, Davido, Koffee, Moelogo, Lil’ TJay

: Vroom feat. Idris Elba, Davido, Koffee, Moelogo, Lil’ TJay Bring Me the Horizon : Moon Over the Castle

: Moon Over the Castle Major Lazer : I Don't Care feat. Lous and the Yakuza

: I Don't Care feat. Lous and the Yakuza Nothing But Thieves : Life's Coming in Slow

: Life's Coming in Slow Kim Dracula : Unstoppable

: Unstoppable Disciples : Squad feat. GoldLink

: Squad feat. GoldLink London Grammar : Baby It's You (George Fitzgerald Remix)

: Baby It's You (George Fitzgerald Remix) Jawsh 685: Drift