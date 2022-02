Desde que Rosalía desvelase la portada de Motomami, su tercer álbum de estudio, son muchos los que fantasean con una posible fecha de lanzamiento. Todavía no tenemos ningún detalle que nos haga sospechar sobre una en concreto, pero lo que está claro es que la catalana sabe -y aprovecha poderosamente- el gran hype que genera en torno a sus publicaciones a escasas horas de lanzar "Saoko", el nuevo adelanto de su disco.

El clip que ha causado furor entre sus seguidores recoge unos 19 segundos de lo que previsiblemente es el videoclip de "Saoko". Un tema del que ya pudimos escuchar otras estrofas gracias a uno de sus vídeos de TikTok donde paarecía junto a Rauw Alejandro y que recuerda a los ritmos algo más oscuros que ya nos presentó en "A Palé". Ahora bien, ¿qué significa este término? Pues aunque lo más común es verlo escrito con "c" en lugar de "k", se trata de una palabra de origen africano muy utilizada en Latinoamérica cuyo significado sería algo así como "sabor", "ritmo" o "sabrosura". De hecho, artistas como Daddy Yankee y Wisin también tienen una canción titulada de la misma manera.

Si sigue siendo una certeza o una idea que ha desechado con el paso de los meses es aún una incógnita. Lo que sí es una realidad es que a mediados de 2021, la catalana tenía pensados los temas que formarían parte de su nuevo disco. Y algunos de ellos tienen nombres tan llamativos como " Bulerías ", " Candy ", " Aislamiento " o " Bizcochito ". Además, cuatro nombres aparecen tachados en la pizarra: " Motomami ", " Chicken Teriyaki ", " Iaia " y " Tego ". Teniendo en cuenta que uno de los títulos coincide con el del propio álbum, ¿significa que son los singles que darán paso al proyecto? ¿O tendrá un significado literal y son canciones que ha decidido no incluir en el álbum?

Uno de los secretos mejor guardados de todo álbum es, al margen de la estética que tendrá el proyecto, el tracklist que hará que disfrutemos de él en cualquier plataforma. Pero para Rosalía no resulta tan primordial mantenerlo en secreto hasta dentro de unos meses. Al menos no quiere dar esa sensación, porque una de las imágenes -colgada ni más ni menos que en mayo de 2021 en su perfil personal de Instagram- contempla una pizarra con multitud de nombres a los que la artista añade: "Lo estoy terminando. OMG. Está pasando ".

¿Gira a la vista?

"Soy muy perfeccionista y quiero de verdad que la música tenga feeling. Quiero que tenga un sentido, un objetivo y que parta del propósito de que se sienta bonito y real. Ahora mismo siento que la cosa está cerca, aunque el tracklist todavía no está terminado. Lo que hemos hecho con Tokischa lo hicimos en una tarde. Hay canciones que tienen sentido y otras que no. Mi madre me preguntaba por mi nuevo disco, pero hay álbumes que se hacen en un par de meses y otros que se tardan dos, tres o cuatro años", desvelaba la artista durante un encuentro en República Dominicana. Unas palabras que ahora, que conocemos algunos detalles de Motomami, adquieren más sentido que nunca. Y sí, Rosalía también tiene en mente un tour que, ojalá, podamos disfrutar en 2022.