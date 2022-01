Cada día que pasa es uno menos para poder escuchar el que parece uno de los álbumes más esperados de la escena nacional e internacional: Motomami, la nueva creación de Rosalía. Este mismo 31 de enero, la cantante ha desvelado en sus redes sociales la portada de su nuevo disco que verá la luz este 2022. La portada es un nude donde se cubre con las manos mientras luce un casco de moto que ya forma parte del imaginario de la artista catalana y que viene siendo habitual en sus últimas publicaciones. Además, aparece la palabra "Motomami" escrita en rojo a modo de grafiti.

Primero fue un teaser de 15 segundos, después la tracklist, luego han sido varios adelantos (virales todos) a través de Tiktok y hoy es la portada de su esperadísimo proyecto. La "Diosalía" va soltando píldora a píldora los anticipos de Motomami, nombre que llevará su tercer proyecto discográfico hasta la fecha y el que está claro que dará mucho de qué hablar.

Ya sabemos cómo suenan "Bulerías", "Hentai", "Saoko" y "La Combi"

Porque si hay algo que defina a Rosalía es su atrevimiento en la industria y el no reparo a la hora de experimentar. Ya lo demostró con El Mal Querer, disco ganador de un premio Grammy y seis Grammy Latino que rompió barreras y clichés en el flamenco usando los códigos de las nuevas generaciones para acercarlas a un género que, aparentemente, no les pertenece en el tiempo. Pero solo es eso: aparentemente, pues si de algo puede presumir Rosalía es de haber podido arrimar los sonidos y nombres más famosos del flamenco jondo a aquellos jóvenes (y no tan jóvenes) que no se habían planteado ni darles una oportunidad.

Aunque Motomami parece ir por otro camino, también experimental y atrevido (porque si no, Rosalía sería menos Rosalía), la artista ha dejado caer que aún apuesta por conservar esa esencia flamenca que la catapultó a estar en boca de todo el mundo. "Bulerías" es el adelanto más flamenco que Rosalía ha desvelado a través de su cuenta de Tiktok, pero habrá que esperar a escuchar el tracklist entero de 18 canciones para descubrir si este tema será realmente el más flamenco de todos ellos.

“Y aunque a mi me maldigan a mis espaldaS, de cada puñalaíta saco mi raBia :}}}} https://t.co/1boHh6R6gb“ — R O S A L Í A (@rosalia) January 26, 2022

Nada que ver con "Hentai", otro de los últimos avances y temas que conforma en el disco y que generó un debate en redes sociales por la composición sonora y la letra de la canción: "Te quiero ride como mi bike. Hazme un tape modo spike. Yo la batí hasta que se montó. Segundo es chingarte, lo es primero Dios".

"Saoko" y "La Combi" son otros de los pequeños adelantos que "la Rosi" regaló a sus fans en redes sociales. El primero, que viene a significar algo así como "sabrosura" en la jerga latina, se trata nada más ni nada menos que de un remake del famoso reguetón clásico de Daddy Yankee y Wisin, "Saoco". Respecto a "La Combi", podemos afirmar que será otro de los hits de ritmos latinos que triunfará en discotecas y clubes, pues en él podemos escuchar a la reina del dembow actual por excelencia, Tokischa. El viernes podremos disfrutar de otro adelanto de Motomami, ¿con qué sorprenderá esta vez?