Todo sobre la próxima colaboración de Selena Gomez y Camilo

Los fans de Selena Gomez estamos de suerte. Y más aún los que hablamos español. Si Selena ya nos demostró que domina a la perfección el idioma lanzando un EP completamente en castellano en marzo, ahora nos lo recuerda. La artista vuelve a la carga con una nueva colaboración que promete convertirse en todo un hit.

Tras el éxito de "Baila Conmigo" junto a Raw Alejandro, Selena se une ahora a Camilo en una nueva canción. Anota bien en el calendario, el 27 de agosto es la fecha escogida para estrenar este tema que pronto ocupará los primeros puestos de todas listas mundiales.

Los sueños sí se cumplen

Aunque colaborar entre artistas es cada vez más común, esta unión es muy especial para Camilo. En cuanto ambos anunciaron el lanzamiento de '999', los fans del artista colombiano volvieron a publicar una entrevista donde Camilo confesaba que uno de sus sueños era la colaborar con Selena.

"Cuidado con lo que sueñas porque corres el riesgo de que se te haga realidad. Uno a veces piensa: 'No, eso no se va a hacer realidad', pero cada vez en mi vida se va disminuyendo más ese rango, de lo que puede no ser realidad, entonces me da miedo soñar", reconocía el cantante. Y tanto.