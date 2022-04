Nació hace casi una semana. El tiempo que han tenido en vilo a medio planeta. Pero la espera se ha acabado: Camilo y Evaluna por fin han presentado a su bebé a sus más de 40 millones de seguidores que tienen en conjunto. Se trata de Índigo, su primera hija, y no podrían estar más contentos: "Creció la tribu. Es una niña feliz y curiosa", afirman en su publicación de Instagram. La pareja está muy feliz de dar la bienvenida a Índigo, meses después de haber anunciado el nacimiento con la canción que lleva su nombre. Ahora, han presentado a Índigo con una tierna foto de sus pies y desvelan cómo fue el parto de Evaluna con otras dos imágenes impactantes.

¡Camilo y Evaluna ya son papás! Así nació Índigo en casa

"Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar", así empieza el post que Camilo y Evaluna han publicado en sus perfiles de Instagram. Al lado, le acompañan varias imágenes. En la primera de ellas, la pareja ha compartido una fotografía de los pequeños pies de Índigo arropados por las manos de sus padres.

Durante estos días Camilo y Evaluna están aprovechando para estar junto a su bebé en cada momento. "Gracias por todos vuestros mensajes, oraciones y borbotones de amor y luz que nos habés enviado", así han agradecido a sus seguidores la espera. Ni siquiera han estado pendientes del teléfono ni de la gran expectación que habían generado porque su mayor preocupación es disfrutar de este instante: ¡carpe diem! Pero sobre todo, de dormir al lado de su querida Índigo: "Soltando el teléfono otra vez para hacer otra siesta los tres", escriben.

Camilo y Evaluna comparten el parto de Índigo Nació en casa arropado por sus padres @camilo y @evaluna en Instagram

Además, la pareja ha aprovechado este momento para desvelar cómo fue el nacimiento de Índigo en casa con impactantes imágenes de Evaluna durante el parto. En ellas se puede ver que Camilo estuvo a su lado en cada paso del proceso, apoyándola. Después de haber vivido esta experiencia, el cantante le ha dedicado unas palabras: "Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta. Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa!", afirma Camilo, todo un papá orgulloso.

El parto de Evaluna fue en casa Camilo estuvo a su lado en todo momento @camilo y @evaluna en Instagram

La publicación acumula ya más de cinco millones de 'me gusta'. Famosos como Wisin, Sebastián Yatra, Morelli o Aitana ya han dado la enhorabuena a Camilo y Evaluna con sus comentarios. Los que no se quedan atrás son la familia de la pareja que, muy emocionados, han mostrado su amor por el nuevo miembro familiar: "¡Soy el tío favorito y punto! No paro de pensar en ella y en las ganas que tengo de verla otra vez. Te amo Índigo", dice Mau Montaner. Su otro tío, Ricky, escribe: "Mi gordita hermosa". Mientras que Ricardo, recién estrenado abuelo, asegura: "Dios ha sido bueno... Amo a mi Índigo".