Cada vez son más los famosos que visibilizan la salud mental y de los problemas o miedos a los que se enfrentan a diario con el objetivo de ayudar a sus seguidores a hacer lo mismo. El último en hacerlo ha sido Blas Cantó, quien tras acudir a un evento muy especial, ha compartido el trauma que sufre desde hace casi 20 años, cuando comenzó a dar sus primeros pasos en la industria de la música: no le gusta ir a eventos. "Cuando llego a esos sitios quisiera que la tierra me tragase. Me gustaría disfrutarlo más y saludar a compañeros sin miedo al rechazo", asegura.

El trauma de Blas Cantó

Las celebs están practicamente obligadas a acudir a un sinfín de eventos para promocionar sus trabajos, llevar su imagen social o acudir presencialmente a diferentes presentaciones. Suelen tener una agenda muy apretada para estas cosas y no a todos les gusta. Estar en un sitio plagador de una multitud puede ser axfisiante e incluso un horror. Son gajes del oficio a los que Blas Cantó se somete y que hacen que un temor interno suyo le 'congelen' en ese instante, haciendo que se aleje de los compañeros que se reúnen allí: "Si ayer no saludé a alguien pido disculpas. No sé en qué momento ese miedo se ha apoderado de mí", escribe.

El representante de España en Eurovisión 2021 tiene claro es que algo que tiene que mejorar en la terapia a la que acude: "Esl algo que tengo quer trabajando con la psicóloga", dice. Pero no ha podido evitar compartir cómo se siente a través de las redes sociales. El motivo no son las entrevistas con los medios ni ningún problema con sus compañeros. Blas dice que se siente tonto a veces: "¿Qué raro verdad? Probablemente me juzque yo más que el resto", admite.

02.57 min Eurovisión 2021 - España: Blas Cantó interpreta "Voy a quedarme"

Ese miedo al rechazo social es el que impide al cantante que disfrute de las fiestas y eventos que le brinda su profesión.Sin embargo, después de varios años condicionado por la pandemia del coronavirus, Blas Cantó regresa dispuesto a hacer frente a sus miedos con el apoyo de sus amigos y de su equipo, que le acompañaron en todo momento en este proceso haciendo que se sintiera más seguro con pequeños comentarios: "Palabras como 'qué guapo estás' o 'qué ropa tan bonita llevas' fueron suficientes para mí. Me hizieron relajarme y disfrutar de la noche", cuenta.

De esta forma, Blas Cantó comparte su experiencia con el rechazo social y dirigirse a sus fans: "Solo quería aprovechar este espacio, no solo para publicar fotos, sino para agradecer las palabras tan guays que me decís", escribe. Para él, el cariño que recibe a través de los conciertos y de la música es lo que le da fuerzas para seguir hacia delante: "Me conocéis más que yo mismo a veces. Gracias por escribirme y hacerme sentir bien". Así se despide el cantante hasta su próximo concierto, que promete que será muy pronto: "Nos vemos ya. Y cuando digo ya es ya", zanja.