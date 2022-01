La pasión de Miguel Ángel Muñoz por la interpretación le viene desde pequeño. Su primer papel en la gran pantalla fue a los 12 años en ‘El palomo cojo’. En la película da vida a Fernando, un niño que sufre una enfermedad y que pasa el verano en Cádiz para estar en un ambiente tranquilo. A partir de ahí, no ha parado. Estrena Sequía, el nuevo thriller de La 1, donde interpreta al periodista Óscar Santos que colabora estrechamente con la policía. Miguel Ángel Muñoz lo ha definido como “un hombre honesto, leal. Es un buen tipo, se mete hasta en lugares donde no tiene que estar, pero lo que cuenta en este caso es muy importante. Quiere llegar hasta el fondo pese a quien pese”.

La serie cuenta con un reparto de lujo entre los que se encuentran Rodolfo Sancho, Elena Rivera y Miriam Gallego. Una trama apasionante, donde hay celos, traición, asesinatos, amor…la historia tiene todos los ingredientes para convertirse en un bombazo.

Su salto a la fama fue gracias a Robert Arenales en la serie Un paso adelante, la ficción más exportada de la historia de la televisión española, vendida a más de 65 países. A sus 38 años se ha consagrado como uno de los actores más importantes de la industria de nuestro país. También ha participado en otras series, como El Ministerio del Tiempo o Capadocia. En el cine sus trabajos más destacados son: “El crack cero” y “No controles”. A pesar de su vocación, Miguel Ángel Muñoz tiene muchas otras pasiones ocultas que te vamos a descubrir.

Miguel Ángel volvió a estar muy cerca del baile, gracias al formato de entretenimiento 'The Dancer' . Como capitán tendría la complicada tarea de encontrar al mejor bailarín o bailarina del país. El actor se vio envuelto en un mar de dudas sobre si aceptar o no esta oportunidad. 'Me costó tomar la decisión, ha sido lo mejor que me ha pasado, lo estoy disfrutando muchísimo", terminó reconociendo.

Todos conocemos sus dotes como bailarín. El actor reconoce que la música y el baile siempre van a él, aunque no los busque. Su salto a la fama vino con Un paso adelante, una serie donde un grupo de jóvenes se dedican en cuerpo y alma a prepararse en una escuela de artes escénicas con el objetivo de triunfar. La ficción puso en contacto al público con la danza. La gran acogida de la serie por parte de la audiencia hizo que se formara el grupo musical UPA Dance, el cual lideró Miguel Ámgel durante varios años . Tras la disolución del grupo, comenzó su carrera en solitario. Despuntó con varias canciones como "Dirás que estoy loco" o "Esa Morena" colocándolas primeras en las listas de ventas. No terminó de consolidarse como cantante en el mercado español, pero sí que consiguió un gran éxito en otros países actuando en el Festival de San Remo en 2007 o el Festival NJR en Lille donde compartió escenario con Janet Jackson.

Su Tata, el amor de su vida

En cuestiones amorosas, Miguel Ángel Muñoz a lo largo de su vida ha tenido varias relaciones serias ,tanto con personajes públicos (Mónica Cruz, Manuela Vellés y Ana Guerra), como con personas anónimas, pero ninguna de ellas le ha robado el corazón como lo ha hecho su Tata.

El propio Miguel Ángel define la relación con su Tata como "la historia de amor perfecta". Aunque muchos piensen que es su abuela, no lo es. La Tata es la hermana de su bisabuela y el precioso vínculo que se ha formado procede de años atrás: "Mis padres eran muy jóvenes y no tenían recursos para poder contratar a alguien que me cuidara mientras ellos trabajaban. A los tres años necesitaron recurrir a mi Tata, se vino a casa y estuvo tres años", nos cuenta. Ella le cuidó a él cuando era pequeño y, durante el confinamiento, Luisa necesitaba a alguien que la cuidara y le hiciese compañía y Miguel Ángel no dudó en mudarse con ella.

Durante esos duros meses, Miguel Ángel Muñoz convirtió a su Tata en una influencer. Con ella hacía directos todos días a través de Instagram derrochando simpatía y ternura, conquistando el corazón de sus seguidores. ''Me hago tecnológica para ayudar a que nos quedemos en casita para combatir el coronavirus'', aseguraba la Tata. Tal fue su éxito, que crearon el programa CuarenTata donde cantaban, bailaban e incluso charlaban con otros famosos. El actor la convirtió en una estrella de las redes y a día de hoy cuenta con 182.000 seguidores.

El resultado es el documental ‘100 días con la Tata’ que no solo relata su confinamiento, sino que aborda temas muy importantes como hacerse mayor, el miedo a perderla… un trabajo en el que Muñoz se estrena como director y con el que cumple un sueño: "Hace más de diez años me di cuenta de que mi Tata algún día no estaría conmigo, que no era inmortal y ahí tuve la necesidad de ponerme manos a la obra, a no perder el tiempo y pasar el máximo tiempo de calidad con ella. Tenía pensado hacer una película para ella y para mí, lo conseguí, cumplí ese sueño hace seis años y cuando me di cuenta que los valores que transmitía eran tan importantes para poder compartir con el público, decidí elevarlo para hacer una película", afirmaba el actor. Una película llena de amor que se ha estrenado en los cines y cuenta con un Premio José María Forqué al "Mejor largometraje documental".