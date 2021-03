Formar el mejor equipo será el objetivo de los tres capitanes de 'The Dancer', el talent show de baile que Televisión Española estrenará próximamente en la franja de prime time. Miguel Ángel Muñoz, Lola Índigo y Rafa Méndez integran el panel de capitanes que tendrá el programa. Ellos deberán valorar las actuaciones de todos los concursantes y decidir a quiénes de ellos quieren en su equipo.

Decidirlo no será nada fácil ya que el nivel de los concursantes les obligará a tener que tomar decisiones mucho más complicadas de lo que ellos podían imaginar. Y en esta entrevista exclusiva de RTVE digital, Miguel Ángel Muñoz nos confiesa los detalles.

¿Le costó salir de su zona de confort?

Para Miguel Ángel Muñoz, seleccionar a los concursantes que se han llevado sus Pases Directos en la fase de Audiciones ha sido lo más complicado de su experiencia en 'The Dancer'. "Siempre intento dárselo a alguien que creo que lo merece, pero eso significa quitárselo a otras personas que no tendrán yala oportunidad de mostrar más su talento", confiesa el también actor y presentador de televisión.

Pero finalmente lo ha conseguido y es que deja claro que en su equipo ha logrado contar con personas "que me han sorprendido (...) todas son dignas de estar en mi equipo y me han emocionado mucho". El capitán explica que habitualmente le ha costado salir de su zona de confort en cuanto a lo laboral, pero que cuando vio el formato original 'The Greatest Dancer' tuvo claro desde el primer minuto que él también quería estar en la versión española del mismo.

"Es un formato increíble, lleno de emociones y muy necesario", cuenta al respecto, confesando que "cuando lo vi por primera vez no lo podía dudar; yo quería estar aquí". Miguel Ángel Muñoz además recuerda que ha sido en Televisión Española donde más ha podido experimentar laboralmente, ya que ha sido concursante de 'MasterChef Celebrity' y conduce el programa 'Como sapiens', en La 1.