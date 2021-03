El baile vuelve a televisión y lo hace con The Dancer, un formato internacional creado por Simon Cowell, que llega en España tras triunfar en otros países como Reino Unido, China y Dinamarca. El talent show producido por Televisión Española en colaboración con Fremantle aterriza en nuestro país y lo hace con el objetivo de encontrar al mejor bailarín. Para ello, será fundamental el papel del público presente en plató y el de los tres capitanes que configuran el panel del mismo y que tendrán la misión de formar sus respectivos equipos con los concursantes que ellos seleccionen entre los que participen en el programa.

Los tres capitanes de The Dancer coinciden en la necesidad que había de contar con un formato de televisión dedicado al mundo del baile y la danza. Estos se muestran plenamente convencidos en que la ilusión que este talent show puede despertar entre los bailarines y bailarinas es fundamental y sin duda será uno de los pilares del formato. Además, se muestran satisfechos que en el espacio se ponga en valor aspectos como es el trabajo, la constancia y el esfuerzo . Por otro lado, los tres confiesan estar muy emocionados en poder formar parte de un proyecto que puede convertirse en un auténtico referente para decenas de artistas que sueñan con subirse a un escenario y que tienen en The Dancer una oportunidad perfecta para hacerlo.

¿En qué consiste?

Miguel Ángel Muñoz, Lola Índigo y Rafa Méndez coinciden en que para ellos es un reto complicado el seleccionar a los integrantes de sus respectivos equipos. Todos tienen en cuenta aspectos como la emoción que el concursante desprende, pero también su talento o su técnica. Pero evidentemente, para ninguno de ellos le ha sido fácil escoger entre todos los participantes que han pasado ya por el escenario de The Dancer. Los tres coinciden en que el nivel de los mismos es muy alto y que por ello, quedarse con el que creen que puede ser el mejor no es tarea fácil. Estos además confiesan que no han dudado en rivalizar para quedarse con sus concursantes favoritos.

Lo veremos en las entregas que conducirán Ion Aramendi y Sandra Cervera, los presentadores del espacio. Los tres capitanes ponen en valor el trabajo de ambos y sin duda destacan la gran y positiva energía que se ha creado entre todo el equipo durante las grabaciones. Una energía que los tres se muestran convencidos que se transmitirá a la pequeña pantalla en este nuevo talent show en el que sin duda, la danza va a ser la gran protagonista.